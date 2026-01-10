Pensii cu 1.4% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Decizia este finală

Sunt pensii cu 1.4% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Decizia este una finală. Află despre ce categorie este vorba, în articol.

În acest, pensiile din Italia cresc ușor, cu 1,4%, prin „perequazione” (indexarea la inflație), dar majorarea nu se aplică identic tuturor. Pentru cei care primesc pensia socială, se va aplica o creștere de 1,3%, ceea ce ar duce pensia la aproximativ 619,69 euro/lună.

Astfel, pensionarii romani care au lucrat cu carte de muncă in Italia primesc implicit, primesc (si) de la statul Italian pensie. Potrivit ultimelor date, numărul românilor care au revenit în țară și primesc o pensie din străinătate (în principal din Italia, Spania și Germania) a depășit pragul de 100.000. Dintre aceștia, cei mai multi sunt din Italia si Spania (cate 40.000).

De precizat este că, pensia socială (sau indemnizația socială pentru pensionari) este un ajutor financiar de la statul italian, o diferență plătită de bugetul de stat, acordată pensionarilor din sistemul public ale căror venituri totale (pensie plus alte drepturi) sunt sub un anumit nivel minim, pentru a asigura un standard de viață de bază, funcționând ca o plasă de siguranță socială.

Pentru a se primi pensia socială (assegno sociale), nu sunt necesari ani de muncă în sistemul contributiv, dar trebuie să demonstrezi că ai avut cel puțin 10 ani de ședere legală și continuă în Italia.

Nu se „exportă”: în cazul în care titularul stă în afara Italiei o perioadă, prestația poate fi suspendată (INPS menționează suspendarea când șederea în străinătate depășește 29 de zile consecutive) și poate să fie revocată dacă suspendarea durează peste un an.

De asemenea, condițiile de pensionare rămân neschimbate, până în 2027, când cerințele pentru ieșirea la pensie vor începe să se înăsprească treptat.

Pentru anul 2026, cerințele sunt însă aceleași:

Pensie de bătrânețe: 67 de ani și cel puțin 20 de ani de contribuții;

Pensie anticipată (ordinaria):

bărbați : 42 de ani și 10 luni de contribuții ;

femei : 41 de ani și 10 luni de contribuții ;

Autorul recomandă:

Cresc pensiile pentru acești pensionari români, începând cu 1 martie 2026. Cine se încadrează