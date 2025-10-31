Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre incompetența strategică a României. Acesta susține că realitatea politică s-a schimbat fundamental. Analistul menționează că și Biden ar fi retras trupele din România după terminarea războiului din Ucraina.
„Adică incompetența noastră, lipsa noastră de viziune strategică nu e de azi, de ieri. Este acum apogeul, pentru că ce am adăugat, ca plus, am adăugat faptul că într-o lume care s-a schimbat radical și pe care trebuia s-o vedem, că e consecința la nivelul mare… Era evident că Donald Trump a spus-o foarte limpede, că se schimbă interesul. Realitatea evaluării americane ne-a spus, de la începutul anului, că o să-și retragă soldații din zonă, adică acei 20.000 de soldați aduși de Biden, ca reacție la invazia Federației Ruse în Ucraina, pe flancul estic. Era evident că prezența lor e temporară, în sensul în care după război i-ar fi retras și Biden, ca să spun așa. N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă politică, vreau să spun.”, susține analistul.
Analistul a adăugat că Trump a tot susținut că realitatea politică se schimbă. Președintele american, spune analistul, și-a realiniat prioritățile în fața schimbărilor din lume. NATO, susține geopoliticianul, a fost construit într-o altă realitate strategică. Acesta susține că în acest moment, nu e vorba doar de incompetență politică, ci de rea-voință.
„A venit Donald Trump, care ne-a spus și în primul mandat, și în al 2-lea mandat, mai ales că prioritățile lui de politică externă sunt cu totul altele, că realitatea unei competiții între marile puteri presupune și alte concepte, și alte viziuni, și alte instituții. Că, de fapt, instituția NATO, foarte respectabilă, altminteri, a fost construită într-un tip de realitate strategică, realitate care acum nu mai există. Deci era evident că noi trebuia să fim pregătiți și a fost la fel de evident că relația cu America trebuie construită, dacă vrei totuși să ai un cârlig acolo, în pofida modificărilor care veneau inevitabil, că asta a spus și Pentagonul. Noi nu doar că n-am construit o relație politică cu Statele Unite, dar am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice idee de relație politică cu Statele Unite. Am adăugat incompetență strategică, incompetență politică, și chiar rea-voință politică. Pentru că ce se întâmplă acum e rea-voință politică.”, a explicat sociologul.