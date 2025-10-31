Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă politică, vreau să spun.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre incompetența strategică a României. Acesta susține că realitatea politică s-a schimbat fundamental. Analistul menționează că și Biden ar fi retras trupele din România după terminarea războiului din Ucraina.

„Adică incompetența noastră, lipsa noastră de viziune strategică nu e de azi, de ieri. Este acum apogeul, pentru că ce am adăugat, ca plus, am adăugat faptul că într-o lume care s-a schimbat radical și pe care trebuia s-o vedem, că e consecința la nivelul mare… Era evident că Donald Trump a spus-o foarte limpede, că se schimbă interesul. Realitatea evaluării americane ne-a spus, de la începutul anului, că o să-și retragă soldații din zonă, adică acei 20.000 de soldați aduși de Biden, ca reacție la invazia Federației Ruse în Ucraina, pe flancul estic. Era evident că prezența lor e temporară, în sensul în care după război i-ar fi retras și Biden, ca să spun așa. N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă politică, vreau să spun.”, susține analistul.

Dungaciu: „Am adăugat incompetență strategică, incompetență politică, și chiar rea-voință politică. Pentru că ce se întâmplă acum e rea-voință politică.”

Analistul a adăugat că Trump a tot susținut că realitatea politică se schimbă. Președintele american, spune analistul, și-a realiniat prioritățile în fața schimbărilor din lume. NATO, susține geopoliticianul, a fost construit într-o altă realitate strategică. Acesta susține că în acest moment, nu e vorba doar de incompetență politică, ci de rea-voință.