Dan Dungaciu: „Am înțeles de la Nicușor Dan că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a discutat despre felul în care România riscă să adopte modele autoritare în numele luptei împotriva dezinformării. El explică de ce statul nu poate decide în locul oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Înțeleg că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei”

Dungaciu spune că statul român se transformă într-o copie subtilă a adversarilor săi. Ideea de libertate individuală începe să dispară atunci când statul decide ce este corect să crezi.

„Înțeleg că rușii învață de la noi și noi învățăm de la ei. Începem să căpătăm chipul adversarului și ne transformăm într-o Rusie mai subtilă. De fapt, toată bătălia este care Rusie e mai subtilă. Spre asta ne ducem.”, crede analistul.

„Ce faci cu știrile discutabile sau care țin de valori”

Dungaciu explică faptul că statul încearcă să decidă ce informație este adevărată și ce este falsă, dar multe situații nu sunt atât de clare. Multe știri țin de interpretări, de valori sau de opinii.