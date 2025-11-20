Dan Dungaciu: „Astăzi a fost o tensiune foarte mare în Parlamentul ucrainean. S-a cerut DEMISIA întregului Guvern”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru cei care ne privesc, și în România, care nu-i în război, dacă ar fi un asemenea scandal în care președintele să ceară demisia Ministrului Justiției și Ministrului Energiei, evident că ar fi o presiune socială majoră. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Acesta a început prin a spune că presa nu a prea dat această știre. Rada, Consiliul Suprem al Ucrainei, a fost blocată astăzi. Unele partide au refuzat să voteze demiterea Ministrului Justiției și al Energiei. Motivul a fost dorința de demitere a întregului Guvern. Sociologul susține că inclusiv în România, o asemenea situație ar crea tensiuni majore.