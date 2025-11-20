Dan Dungaciu: „Astăzi a fost o tensiune foarte mare în Parlamentul ucrainean. S-a cerut DEMISIA întregului Guvern”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum în Ucraina există o tensiune majoră prin care se cere demisia întregului Guvern. Acesta a început prin a spune că presa nu a prea dat această știre. Rada, Consiliul Suprem al Ucrainei, a fost blocată astăzi. Unele partide au refuzat să voteze demiterea Ministrului Justiției și al Energiei. Motivul a fost dorința de demitere a întregului Guvern. Sociologul susține că inclusiv în România, o asemenea situație ar crea tensiuni majore.
„Presa n-a prea dat chestia asta. Astăzi a fost o mare tensiune în Parlamentul ucrainean. Rada (n.r. Rada Supremă a Ucrainei sau Consiliul Suprem al Ucrainei) a fost blocată practic de anumite partide care au spus că nu votează doar demisia Ministrului Justiției și a Ministrului Energiei, pentru că vor demisia întregului Guvern. Adică presiunea este mare. Pentru cei care ne privesc, și în România, care nu-i în război, dacă ar fi un asemenea scandal în care președintele să ceară demisia Ministrului Justiției și Ministrului Energiei, evident că ar fi o presiune socială majoră. Imaginați-vă ce se întâmplă acolo pe timp de război. Și din câte sugerează unii din presa internațională, se pregătește dosarul cu armament. Ce am văzut aici e dosarul pe energie. Dosarele pe energie… Energia întotdeauna e o zonă cu bani mulți, în care sigur că se mufează o serie de grupuri de interese, băieții deștepți.”, a explicat sociologul.