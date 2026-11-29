Florin Manole, ministrul Muncii, a participat la reuniunea miniștrilor responsabili de locuire, organizată la Dublin. Acesta a subliniat nevoia unor locuințe mai accesibile și a evitării izolării familiilor vulnerabile.

Florin Manole a cerut, la reuniunea de la Dublin, mai multe locuințe accesibile și soluții pentru persoanele care nu își permit nici măcar prețurile reduse. Ministrul Muncii a subliniat și importanța prevenirii evacuărilor și a oferirii unor alternative pentru cei aflați în risc de a rămâne fără adăpost.

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Florin Manole: „Este esențial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate”

Florin Manole a avertizat că relocarea familiilor vulnerabile în zone izolate poate accentua segregarea, exemplificând cu Pata Rât din Cluj-Napoca. La întâlnirea cu eurodeputata Li Andersson, ministrul a discutat și despre integrarea pe piața muncii a tinerilor, femeilor, persoanelor cu dizabilități și romilor.

„Am participat la reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru domeniul locuirii. In discuțiile pe care le-am purtat la Dublin, am transmis că avem nevoie de mai multe locuințe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această inițiativă răspunde și nevoilor persoanelor care nu își permit o locuință nici măcar la un preț redus. Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forțate și să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost.

Este esențial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea.

În cadrul întâlnirii bilaterale pe care am avut-o cu Li Andersson, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European, am vorbit despre necesitatea integrării tinerilor în câmpul muncii, dar si a femeilor, persoanelor cu dizabilități și a romilor”, a notat Florin Manole pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Florin Manole