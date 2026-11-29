Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează o serie de manifestări la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României. Formațiunea îi cheamă pe participanți să se adune luni, 1 Decembrie, începând cu ora 08:00, în Gara din Alba Iulia, urmând ca o oră mai târziu să pornească în tradiționalul Marș al Unirii, spre Cetate.

Anunțul a fost făcut de partid pe pagina sa de Facebook, unde reprezentanții AUR au transmis un mesaj prin care îi invită pe români să participe la eveniment.

„Toată suflarea românească se adună la ora 08:00, la Gara din Alba Iulia, de Ziua Națională! 🇷🇴 La ora 09:00 pornim uniți în marș spre Cetate!”, au transmis reprezentanții formațiunii.

AUR organizează „Trenul Unirii”, cu plecare din București

Pentru a facilita deplasarea membrilor și simpatizanților la Alba Iulia, partidul a pregătit o acțiune specială, intitulată simbolic „Trenul Unirii”.

Potrivit informațiilor anunțate de formațiune, trenul va pleca din București în seara zilei de 30 noiembrie, la ora 23:50, urmând să transporte participanții la manifestările organizate în orașul Marii Uniri.

Evenimentele sunt dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire din 1918 și au în centrul lor unitatea națională, identitatea și demnitatea românească.

Potrivit organizatorilor, la Marșul Unirii sunt așteptați peste 10.000 de participanți. Aceștia vor pleca de la Gara din Alba Iulia și vor parcurge, sub tricolor, traseul către Cetatea Alba Carolina, locul simbolic al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

AUR organizează la Alba Iulia și congresul „A doua Unire a Românilor”

Programul formațiunii nu se va încheia odată cu marșul. Tot la Alba Iulia este programată desfășurarea Congresului AUR, intitulat „A doua Unire a Românilor”.

Evenimentul va avea ca temă centrală unitatea națională și va include discuții despre direcția politică a partidului și obiectivele pe care formațiunea le propune pentru viitorul României.