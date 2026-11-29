Fostul premier al României, Victor Ponta, mărturisește cum, în 2015, a fost abordat de Dan Șova, care i-a transmis că a fost chemat în mod repetat la Direcția Națională Anticorupție (DNA), unde procurorii îi cereau să ofere declarații împotriva sa. Șova povestea cum cei de la DNA îi cereau să declare că i-ar fi dat bani lui Victor Ponta, deși acesta nu îi oferise niciodată foloase materiale. Șova povestea atunci cum procurorii DNA insistau ca acesta să declare orice împotriva lui Ponta.

„La un moment dat m-a căutat prietenul meu, care mi-e și azi prieten și în care am încredere 100%, Dan Șova, și mi-a zis: «Vreau să îți zic ceva». «Zi, Dan, te rog». Suntem prieteni din școala generală.

«Mă tot cheamă la DNA și îmi spun să zic de tine. Și zic: dom’le, ce să zic de Ponta?»

«Ziceți că i-ați dat bani.»

«Nu i-am dat, dom’le, bani. Cum să-i dau bani?»

«Ziceți ceva, zi ceva de Ponta.»

Victor Ponta mărturisește că Dan Șova era cercetat penal în perioada aceea și s-a gândit, probabil, că vrea ca fostul premier să îl ajute pe acesta.

„Mi-a zis: «Nu, nu vreau să faci nimic pentru mine. Dar vreau să știi că de-aia mă cheamă».”

Kovesi, minciuni pe față, în prezența lui Florian Coldea

Victor Ponta își amintește cum, ulterior, a avut o întâlnire cu Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, care era alături de Codruța Kovesi și căruia i-a adus la cunoștință comportamentul lipsit de etică al celor de la DNA.

Ponta afirmă că i-a relatat lui Florian Coldea dialogul pe care îl purtase anterior cu președintele Klaus Iohannis: „Eu am avut o discuție cu Iohannis. Dom’le, vrei să plec? De ce trebuie să plec cu dosare penale?”

Victor Ponta își amintește cum fostul șef al SRI a confruntat-o pe Codruța Kovesi cu mărturiile sale, moment în care fosta șefă a DNA s-a uitat în ochii lui Victor Ponta și a afirmat cu nonșalanță că acest lucru nu era adevărat.

„S-a uitat în ochii mei doamna Kovesi și a zis: «Dar nu-i adevărat, nici vorbă, minte Șova, nu l-am chemat niciodată!»”

Ponta își mai amintește cum, două săptămâni mai târziu, era chemat la DNA pentru a da declarații.