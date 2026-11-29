Persoanele cu prediabet au niveluri ale glicemiei mai mari decât cele normale, însă o simplă schimbare în alimentație ar putea fi de ajutor, arată un nou studiu.

Într-un studiu clinic recent, atunci când pâinea albă rafinată a fost înlocuită cu o variantă din grâu integral, cercetătorii au observat o schimbare semnificativă în rândul participanților. În medie, creșterile bruște ale glicemiei au fost cu 27% mai mici, potrivit Science Alert.

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Unii dintre participanții incluși în studiu au înregistrat îmbunătățiri considerabile în urma acestei singure modificări alimentare, în timp ce alții au observat doar ameliorări minore.

Ce au urmărit cercetătorii în noul studiu

Cu toate acestea, efectul general a rămas semnificativ chiar și atunci când cercetătorii au luat în calcul diferențele privind greutatea corporală, inflamația, concentrația de insulină, stresul celular sau prezența acizilor grași cu lanț scurt la nivelul intestinului.

Rezultatele, publicate în revista Frontiers in Nutrition, susțin ideea că prediabetul poate fi gestionat prin schimbări sănătoase în dietă.

„În multe privințe, alimentele sunt, într-adevăr, un medicament”, afirmă Jiangjiang (Chris) Zhu, co-autor principal al studiului și profesor de nutriție la Universitatea de Stat din Ohio.

El și colegii săi studiază modul în care anumite diete influențează microbiomul intestinal și dacă acest lucru are un impact asupra controlului glicemiei.

Pe baza rezultatelor preliminare, el și colegii săi bănuiesc că unii indivizi reacționează extrem de favorabil la consumul de pâine din grâu integral.

„Considerăm că o parte din această diferență rezidă în amprentele unice ale microorganismelor din intestin și în metaboliții specifici pe care acestea îi produc”, explică Richard Bruno, co-autor principal al studiului și nutriționist.

39 de adulți cu prediabet au participat la cercetare

În cadrul acestui studiu clinic randomizat, controlat și de tip „crossover” (în care participanții trec prin ambele condiții experimentale), 39 de adulți cu prediabet au urmat diete strict controlate, care difereau printr-un singur aspect.

Timp de două săptămâni, participanții au consumat fie pâine din grâu integral, fie pâine albă rafinată. Ulterior, după o pauză de două săptămâni, aceștia au consumat celălalt tip de pâine, tot pentru o perioadă de două săptămâni.

Înainte și după aceste intervenții, au fost prelevate probe de sânge și de materii fecale. De ​​asemenea, după fiecare etapă a studiului, participanții au efectuat teste de toleranță la glucoză. Consumul de grâu integral nu a modificat semnificativ diversitatea globală a microbiomului intestinal. Cu toate acestea, anumite tipuri de microbi intestinali, capabili să descompună carbohidrații complecși, au devenit mai numeroși.

Aceste schimbări coordonate sugerează că intestinul reacționează la fibrele prezente în pâinea din grâu integral.

Deși aceste rezultate sunt preliminare, tiparele observate ar putea explica, într-o oarecare măsură, care indivizi ar putea fi „super-reacționari” la grâul integral.

„În ansamblu”, concluzionează autorii, „aceste descoperiri demonstrează că grâul integral îmbunătățește toleranța la glucoză postprandială, prezentând în același timp variații în răspuns corelate cu microbiomul – fapt ce susține ideea că particularitățile microbiotei intestinale joacă un rol în nutriția de precizie.”

Rezultate promițătoare, dar încă preliminare

„Nutriția de precizie” este un domeniu emergent care își propune să optimizeze recomandările alimentare, ținând cont de starea de sănătate a individului, precum și de factori demografici, nutriționali și psihosociali.

Însă cercetarea în domeniul nutriției este, după cum se știe, extrem de dificilă. Alimentele conțin mii de compuși și sunt rareori consumate izolat. Dimpotrivă, ele sunt amestecate, gătite, procesate, uscate și preparate într-o infinitate de moduri.

În plus, trebuie luat în considerare individul. Fiecare dintre noi are un microbiom intestinal unic, care se poate modifica în timp. Prin urmare, reacționăm diferit la alimente în diverse etape ale vieții.

Studiile clinice care încearcă să evalueze riguros beneficiile alimentelor asupra sănătății se confruntă adesea cu dificultatea de a „masca” participanților natura alimentelor consumate, întrucât gustul și aspectul pot oferi indicii clare.

Mai mult, este dificil să se țină cont de toți factorii legați de stilul de viață care pot influența starea de sănătate și pot distorsiona rezultatele.

Studiul recent realizat la Ohio State nu a fost nici el de tip „orb” (participanții au știut ce consumă), însă accentul pus pe microbiomul intestinal ar putea explica de ce studiile anterioare privind înlocuitorii grâului integral au oferit rezultate contradictorii în ceea ce privește toleranța la glucoză. Este posibil ca unii indivizi să fie mai sensibili la grâul integral decât alții.

Îmbunătățirile glicemice observate în studiul clinic de la Ohio State nu au fost corelate cu modificări metabolice sau inflamatorii. Prin urmare, cercetătorii suspectează că un rol important îl au microbii intestinali.