vÎntr-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu UE și cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre relațiile de securitate ale României. Acesta pune problema relației cu SUA. Sociologul consideră că nu există un parteneriat efectiv între cele două state, căci tot ce se decide în România se opune ideilor SUA. Acesta se întreabă de ce creăm o dependență de securitate față de UE, când NATO era pilonul securității României. Legat de acest subiect, Dungaciu menționează că UE are un proiect politic care ne depărtează de viziunea Washingtonului. Sistemul politic românesc încă speră la o reîntoarcere a Americii lui Biden. Despre acest aspect, sociologul spune că este o mare greșeală.

„Problema este că în stat nu se mai discută chestiunile reale pe problema de securitate a României. Că, doi, asistăm la o divergență absolut șocantă între discursul de tip Ambasada Statelor Unite, în care suntem parteneri cu americanii. Dar ce facem, ce spunem, ce decizii luăm în stat, toate sunt contradicții cu ce face America. Asta e nebunia. Începând de la întrebarea, hai să zic așa, hamletiană… De ce vă trebuie vouă Uniunea Europeană ca organism de securitate? De ce ne trebuie, domnule? Că noi am fost învățați cu NATO. Ne-am dus la NATO, au zis 5%. Trump a zis ok, 5%, articolul cinci bun. De ce ne trebuie, în condiția asta, Uniunea Europeană ca actor de securitate? Când liderii europeni, cu tot respectul, sunt irelevanți aproape pe orice scenă globală. Pe orice scenă mare a lumii ăsteia, sunt irelevanți. De ce trebuie să mai inventăm un actor de securitate? Puneți, băi, banii, finanțați ce construiți acolo, pe dimensiunea NATO, faceți parteneriate cu americani. Nu vă construiți propria bisericuță, în speranța că Trump va pleca o dată și în 2026 pierd alegeri americanii și am scăpat de Donald Trump și revenim la un Biden care va fi oricum mult mai rezonabil. Și ne întoarcem noi pe cai mari la americanii pe care îi știm. America nu va fi niciodată, dar niciodată nu va mai reveni la Biden, indiferent cine va conduce. Deci gândirea asta e gândire de idioți. Iertați-mă că o spun. Noi nu înțelegem că e o decizie politică la nivelul Bruxellesului ca să se construiască Uniunea Europeană ca entitate de securitate și de politică externă. Asta e decizia lor. Dar de ce ne ducem noi acolo? Faptul că nu a mai spus nimeni că războiul din Ucraina este pentru propria noastră securitate… Mă, dar n-ar trebui să ne gândim de două ori? Păi, dacă nu este propria noastră securitate în joc, ce tipuri de angajamente avem noi acolo? Hai să întrebăm pe american. Măi americanilor, voi credeți că e bine să mai stăm în războiul cu Ucraina? Dar de ce susținem noi poziția Bruxelles-ului, când la NATO a spus că Ucraina nu-i despre apărarea NATO? De ce trebuie să facem noi această chestiune? Europa are un proiect politic, iar noi susținându-l ne poziționează împotriva Washington. Sau nu împotriva Washington, dar cel puțin nu suntem cu Washingtonul.”, a explicat sociologul.