Dan Dungaciu: „Continuarea războiului ar fi dus la aruncarea în aer a Orientului Mijlociu”

Într-o ediție live la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat în emisiunea lui Marius Tucă, că situația din Orientul Mijlociu nu înseamnă neapărat o schimbare de regim la Teheran. El spune că operațiile militare ale Statelor Unite nu duc automat la înlăturarea conducătorilor iranieni. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Iran acceptă încetarea focului, iar negocierile cu SUA sunt un avantaj strategic pentru Trump

Marius Tucă și Dan Dungaciu discută situația din Iran și politica SUA. Deși, regimul iranian pare radical, liderii de la Teheran au acceptat o încetare a focului. Negocierile cu SUA au fost strategice și pot fi văzute ca o victorie pentru Donald Trump.

„Priviți că au acceptat o încetare a focului, nici măcar un armistițiu nu este. Puteau foarte bine să spună „nu”. Sigur, asta înseamnă că este același regim și că este mai puternic? Nu. Este un regim care s-a văzut într-un mare pericol, dacă nu cedează și nu negociază cu Statele Unite ale Americii. Iar ceea ce s-a întâmplat, reprezintă o mare victorie pentru Trump”, spune Tucă.

Dan Dungaciu: Regimul din Iran nu s-a schimbat, iar războiul putea duce la o catastrofă

Analistul avertizează că tensiunile dintre Statele Unite și Iran rămân ridicate. Continuarea războiului ar fi dus la distrugerea Iranului și la grave consecințe în Orientul Mijlociu. Negocierile arată că regimul iranian rămâne puternic și calculează strategic fiecare pas.

„Americanii fac acum solicitări diferite față de cele de la începutul războiului. Nu s-a schimbat nimic nici în Statele Unite, nici în Teheran. Oamenii aceștia au ajuns într-o situație în care își negociază, evident, poziția. Situația este complicată pentru ambele părți, pentru că continuarea războiului ar fi dus, cu siguranță, la demantelarea unei bune părți din Iran. Vă imaginați ce ar fi însemnat continuarea războiului și aruncarea în aer a Orientului Mijlociu? Dacă intri în războiul acela, nu te poți opri după două săptămâni. Ar fi însemnat o catastrofă militară”, conchide analistul.

