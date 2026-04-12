Dan Dungaciu: „Criza din Ungaria s-ar putea să apară după alegerile de duminică, după numărarea voturilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre posibilele tensiuni politice din Ungaria în context electoral. Invitatul a spus că adevărata criză ar putea apărea după anunțarea rezultatelor, nu înainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu a explicat că diferențele din sondaje se pot reduce în timpul procesului electoral, iar rezultatele strânse pot genera dispute majore. Contextul geopolitic complică și mai mult situația.

Dan Dungaciu: „S-ar putea ca Uniunea Europeană să spună că alegerile au fost fraudate”

Analistul a spus că există scenarii în care marile puteri ar putea avea poziții diferite față de rezultatul alegerilor. El consideră că acest lucru ar putea duce la un conflict diplomatic major.

„Deci, acum nu vor fi revoluții oranj în Budapesta, că americanii sunt cu Orbán, dar s-ar putea ca oamenii să iasă în stradă. S-ar putea ca Uniunea Europeană să spună că alegerile au fost fraudate. S-ar putea ca americanii să-l recunoască pe Victor Orbán. Cum ar fi ca Uniunea Europeană să spună că s-au fraudat alegerile? Americanii să-l recunoască pe Victor Orbán, rușii să-l recunoască pe Victor Orbán și chinezii să-l recunoască pe Victor Orbán și avem, cum să spun, un scandal mare cât casă.”, spune el.

Rezultatele strânse pot declanșa o criză

Dungaciu a subliniat că momentul critic va fi după numărarea voturilor. O diferență mică între candidați poate genera contestări și instabilitate.