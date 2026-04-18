Dan Dungaciu: „Declarația șefei CCR ne jignește inteligența. Nu are nicio relevanță juridică creșterea spectaculoasă a procentului unui candidat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre declarația șefei CCR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „De unde pot să le validez din punct de vedere juridic, că ar fi de competența ta? Instituțiile statului român se decredibilizează prin asemenea tip de prestație. Aici e marea problemă. Când statul e în halul ăsta la nivel de încredere. Asta, din punctul nostru de vedere, este o vulnerabilitate de securitate.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre declarația șefei CCR. În declarația ei spunea că nu deține un televizor și că nu este la curent cu declarațiile. Sociologul spune că această declarație ne jignește inteligența. Acesta spune că oamenii își pierd tot mai mult încrederea în instituțiile statului prin acest tip de prestație.

„Nu înțeleg. Ce relevanță… E un pic, să spun jignește inteligența… Și aici e marea problemă.  Și e totuși un pic. Iertați-mă, un judecător de la Curtea Constituțională să fie pus să rostească aceste tipuri de argumente? Bun, ce relevanță juridică are o evoluție din campania electorală care necesită, evident, o evaluare tehnică? Că un candidat crește spectaculos la un moment dat printr-un anumit mecanism tehnic sau… Dar n-are legătură cu juridicul. Are legătură cu niște mecanisme tehnice care pot să țină de sociologie, pot să țină de mecanisme de, mă rog, validare în noua, mă rog, rețele sociale, de campanie electorală. Care sunt chestiuni tehnice, nu sunt chestiuni juridice. Sunt chestiuni tehnice pe care trebuie să le evaluezi. Cred că dacă judecătorii n-au televizor sau nu se uită la televizor, nu sunt convins că ei sunt foarte specializați în cum funcționează rețelele sociale sau funcționează de TikTok-ul sau ce înseamnă algoritm. Ce vreau să spun este că dacă nu știi ce mecanisme tehnice pot să intervin acolo. De unde pot să le validez din punct de vedere juridic, că ar fi de competența ta? Instituțiile statului român se decredibilizează prin asemenea tip de prestație. Aici e marea problemă. Când statul e în halul ăsta la nivel de încredere. Asta, din punctul nostru de vedere, este o vulnerabilitate de securitate.”, a declarat sociologul.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Serviciile Secrete nu aveau nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta toată responsabilitatea a picat pe CCR”
11:30
Dan Dungaciu: „Serviciile Secrete nu aveau nicio dovadă care să ducă la anularea alegerilor și de asta toată responsabilitatea a picat pe CCR”
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „România nu luase în calcul până acum varianta folosirii scutului de la Deveselu pentru o amenințare dinspre Iran”
11:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „România nu luase în calcul până acum varianta folosirii scutului de la Deveselu pentru o amenințare dinspre Iran”
ACTUALITATE Virgil Bălăceanu: „Pentru europeni nu ar fi o situație fericită ieșirea SUA din NATO, dar nici nu rămân complet fără apărare”
10:30
Virgil Bălăceanu: „Pentru europeni nu ar fi o situație fericită ieșirea SUA din NATO, dar nici nu rămân complet fără apărare”
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
10:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
09:30
Valentin Stan: Faptul că poporul iranian nu are acces la informație arată exact politica regimului criminal al Iranului
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor
09:00
Valentin Stan: Iranul a negat că au trecut două distrugătoare SUA prin Ormuz. Au trecut cu semnalul de recepționare pornit, la vederea tuturor
Mediafax
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Escaladare majoră în Golf: Iranul blochează din nou Strâmtoarea Ormuz, acuzând SUA de încălcarea acordului de redeschidere
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se plătește rovinietă pentru remorcă sau rulotă? Cât este taxa de drum în 2026
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și atunci când nu o mâncăm în exces?
ULTIMA ORĂ După întâlnirea cu Georgescu, se întâlneşte Simion și cu Grindeanu? Liderul AUR, cazat în hotelul în care PSD are ultima întâlnire regională
12:00
După întâlnirea cu Georgescu, se întâlneşte Simion și cu Grindeanu? Liderul AUR, cazat în hotelul în care PSD are ultima întâlnire regională
INEDIT Cazul dubios al lui „Dan Cooper”, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut” fără urmă în timpul zborului
11:47
Cazul dubios al lui „Dan Cooper”, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut” fără urmă în timpul zborului
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Steaua, duminică, 19 aprilie 2026, de la ora 11:00
11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – Steaua, duminică, 19 aprilie 2026, de la ora 11:00
RĂZBOI Atac rusesc asupra unei centrale energetice din Ucraina. 380.000 de oameni, fără curent electric la Cernihiv
10:53
Atac rusesc asupra unei centrale energetice din Ucraina. 380.000 de oameni, fără curent electric la Cernihiv
FLASH NEWS Predoiu le mulțumește vameșilor când nu iau șpagă. „Astfel de exemple trebuie recunoscute”
10:45
Predoiu le mulțumește vameșilor când nu iau șpagă. „Astfel de exemple trebuie recunoscute”
ALERTĂ După ce l-a demis vineri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să-l dea pe mâna DNA pe Bogdan Bulete, fost guvernator al Deltei Dunării
10:29
După ce l-a demis vineri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să-l dea pe mâna DNA pe Bogdan Bulete, fost guvernator al Deltei Dunării

