Dan Dungaciu: „Declarația șefei CCR ne jignește inteligența. Nu are nicio relevanță juridică creșterea spectaculoasă a procentului unui candidat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre declarația șefei CCR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre declarația șefei CCR. În declarația ei spunea că nu deține un televizor și că nu este la curent cu declarațiile. Sociologul spune că această declarație ne jignește inteligența. Acesta spune că oamenii își pierd tot mai mult încrederea în instituțiile statului prin acest tip de prestație.

„Nu înțeleg. Ce relevanță… E un pic, să spun jignește inteligența… Și aici e marea problemă. Și e totuși un pic. Iertați-mă, un judecător de la Curtea Constituțională să fie pus să rostească aceste tipuri de argumente? Bun, ce relevanță juridică are o evoluție din campania electorală care necesită, evident, o evaluare tehnică? Că un candidat crește spectaculos la un moment dat printr-un anumit mecanism tehnic sau… Dar n-are legătură cu juridicul. Are legătură cu niște mecanisme tehnice care pot să țină de sociologie, pot să țină de mecanisme de, mă rog, validare în noua, mă rog, rețele sociale, de campanie electorală. Care sunt chestiuni tehnice, nu sunt chestiuni juridice. Sunt chestiuni tehnice pe care trebuie să le evaluezi. Cred că dacă judecătorii n-au televizor sau nu se uită la televizor, nu sunt convins că ei sunt foarte specializați în cum funcționează rețelele sociale sau funcționează de TikTok-ul sau ce înseamnă algoritm. Ce vreau să spun este că dacă nu știi ce mecanisme tehnice pot să intervin acolo. De unde pot să le validez din punct de vedere juridic, că ar fi de competența ta? Instituțiile statului român se decredibilizează prin asemenea tip de prestație. Aici e marea problemă. Când statul e în halul ăsta la nivel de încredere. Asta, din punctul nostru de vedere, este o vulnerabilitate de securitate.”, a declarat sociologul.