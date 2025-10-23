Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre campania europenilor împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre campania europenilor împotriva lui Trump. Acesta a început prin a spune că unul dintre cele mai mari ziare din lume nu mai e neapărat credibil. Analistul vorbește despre Financial Times, care ar fi publicat articole împotriva lui Trump, schimbând datele problemei. Geopoliticianul susține că este o campanie gândită de europeni pentru a face propagandă împotriva lui Trump. În tot acest timp, susține analistul, Moscova și SUA sfidează Europa.

„Faptul că de Financial Times, care era un ziar extrem de credibil într-o vreme, o fi și acuma, New York Times a căzut mai repede, vrea să ne prezinte acum ce s-a întâmplat în august, în septembrie, schimbând datele problemei, este clar că a făcut asta inclusiv ca să schimbe puțin datele întâlnirii, datele corecte ale întâlnirii dintre președintele Trump și președintele Zelenski. A fost redată ca o chestiune în care Trump s-a enervat, s-a ridicat de la masă sau mai știu eu ce altceva, adică inclusiv lucruri de genul ăsta… Pe când, sigur putem, am putea înțelege foarte limpede că Trump… Toată ideea asta… Sunt trei state care știu ce se întâmplă în Ucraina americanii, rușii și ucrainenii. Să tot spui că Trump nu înțelege ce se întâmplă acolo, că pe el nu-l informează nimeni, că el n-are datele militare de pe teren. Și să tot încerci să spui că îl păcălește Vladimir Putin cum dorește și trebuie să vină domnul Zelenski să-i pună hărțile de război în față, ca să înțeleagă ce se întâmplă acolo, este absolut ridicol. Deci oamenii care ajung să creadă aceste lucruri au depășit deja nivelul de auto-iluzionare. Deci sunt într-o zonă de ridicol absolut. Americanii știu foarte bine ce se întâmplă acolo, pentru că o bună parte dintre lucrurile care se întâmplă acolo, le fac ei. Și cealaltă parte, pe care nu o fac americanii, o fac britanicii. Americanii știu foarte bine. Deci ideea că a fost o tensiune și domnul Zeleski luptă cu domnul Trump, care iarăși și-a schimbat părerile pentru că Vladimir Putin i-a turnat în ureche un alt tip de elixir, e absolut ridicol. Dar faptul că Financial Times face asta, este, de fapt, vârful de iceberg al unei operațiuni mediatice pe care am văzut-o în mai multe de ziare. Financial Times este, poate, cel mai prestigios. De ce s-a declanșat această operațiune? Unu, pentru că se revine la spiritul Alaska. Pentru că Donald Trump și Vladimir Putin, din motive poate diferite, s-au gândit că cea mai bună întâlnire ar trebui să fie la Budapesta. Trump a anunțat că intră în campania electorală alături de Viktor Orban și Vladimir Putin, fără să anunțe, intră și el în campania asta alături de Viktor Orban. Deci, din punctul acesta de vedere, s-a anunțat deja acest lucru și cred că ucrainieni, europeni s-au uitat cu groază la asta. Vă aduceți aminte că s-a vorbit de Ungaria chiar înainte de Alaska? Plutea prin aer că ar putea Viktor Orban să-i primească pe cei doi? Nu s-a întâmplat, s-a readus în discuție acum și sigur că aducerea în discuții a lui Viktor Orban este un element care pune și mai multă sare pe rană. Europenilor le e tot mai greu să acopere sfidarea asta sau să o să o îmbrace într-o asemenea formă, încât să nu pară o umilința maximă la care sunt supuși în același timp și de către Washington, și de către Moscova. Nu în conivență, nu într-o înțelegere, nici vorbele astea. Dar ei acum înțeleg și încearcă, cu greu, să schimbe puțin datele problemei, pentru că este foarte limpede. Ei știu că Trump știe că ei sunt la pământ din punct de vedere al prestigiului. Ei știu că Trump știe că-i umilește cotidian și n-au ce să facă, pentru că în acest moment nici nu pot să îl sfideze pe Donald Trump, pentru că el este frică. Dar nici nu mai pot să acopere această poveste decât dând drumul unei propagande în presa occidentală în care să spună că, de fapt, nu se întâmplă nimic.”, a explicat geopoliticianul.