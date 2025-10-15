Dan Dungaciu: „Europenii sunt protejați de propria NEPUTINȚĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre condiția europenilor în fața lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre condiția europenilor în fața lui Trump. Acesta susține că problema europenilor este că nu mai sunt relevanți. În viziunea analistului, Trump este cel care dictează întregul parcurs global. În politica externă, spune acesta, europenii spun să nu se bazeze nimeni pe ei. Dungaciu îi compară pe europenii zilelor de azi cu rușii anului 1989.

„Marea problemă europenilor este și-au dat seama, nu că bărcuța lor este mică, ci, de fapt, ei nu sunt niciunde. Ei sunt ca doamna aceea blondă, caut bărbat, caut bărbat 2m și ăla mic bate la ușă, e și urât, și brunet și zice pe mine să nu contați. Ăștia sunt europenii. În politica externă ei sună, domnule, vă rugăm pe noi să nu contați. Unde au fost europenii când s-a discutat pacea din Ucraina, așa zicând? N-au fost. Unde au fost în Orientul Mijlociu? Ei au văzut că de fapt nu contează. Și au zis, domnule, hai să ne agățăm puțin. Știți cum sunt ei? Cum erau rușii căzuți în 1989, când Clinton îi mai lua ca pe niște pudeli și îi plimba prin lume ca să nu se vadă că sunt în fundul gol. Asta este Europa acuma. Și Trump zice hai… Mai faci o glumă cu Macron, zice băi, Macron, cum nu mai vii… Nu au nicio soluție. Ei vor să se opună lui Trump… Ei se mai opun, că votul din Parlament este împotriva lui Trump. Da, au o mare problemă, că nu-i bagă în seamă. Deci America în acest moment nu are o problemă cu Europa. N-are o problemă cu Europa fiindcă sunt ca niște, cum să spun, ca niște copii, pe care îi lasă în pace, nu-i deranjează. Îi disprețuiește profund, îi disprețuiește pe toți… În pofida tuturor europenilor, Trump a spus că Orban este un băiat bun și că îl susține în campanie. În acest moment, ei sunt protejați de propria neputință, că nu se ocupă nimeni de ei, ca să spun așa.”, a explicat sociologul.