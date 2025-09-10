Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Există un tip de electorat în POLONIA care nu mai acceptă tot ce i se spune despre războiul din Ucraina”

Alexandra Anton
10 sept. 2025, 23:40, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat cum opinia publică din Polonia începe să se schimbe în legătură cu războiul din Ucraina. Potrivit acestuia, un procent important din electoratul polonez nu mai acceptă mesajele oficiale. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu crede că reacțiile polonezilor arată o scădere a disponibilității de a accepta orbește narațiunile oficiale despre război.

„Deci, 38% cred că Ucraina poate să fie blamată. Domnul Tusk a avut un exces de comunicare, a fost foarte războinic, dacă vreți. Domnul Nawrocki, mult mai reținut. Și, din punctul ăsta de vedere, electoratele, dacă vreți, cred că au reacționat în consecință.”, spune invitatul.

„Dacă aceste rezultate apăreau în România, ar fi fost o explozie”

Analistul atrage atenția că schimbarea de percepție a polonezilor este semnificativă, având în vedere tradiția și poziția lor față de Rusia și Ucraina.

„Asta arată că există un tip de electoral și în Polonia, care nu mai e atât de dispus să accepte orice i se spune, chiar dacă este vorba despre războiul din Ucraina. Și vorbim de polonezi, atenție. Nu vorbim de bulgari, unguri, portughezi sau spanioli. Vorbim de polonezi. Deci ei nu mai sunt dispuși să accepte orice li se spune despre acest război și chiar dau niște rezultate care pentru noi ar fi șocante. Dacă rezultatele astea ar fi apărut în România, cred că ar fi fost o explozie.”, explică analistul.

