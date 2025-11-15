Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Federalizarea EUROPEI înseamnă mutarea prerogativelor naționale la Bruxelles”

Dan Dungaciu: „Federalizarea EUROPEI înseamnă mutarea prerogativelor naționale la Bruxelles”

Alexandra Anton Marinescu
15 nov. 2025, 14:34, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Federalizarea Europei înseamnă mutarea prerogativelor naționale la Bruxelles”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a explicat ce ar însemna federalizarea Europei și cum ar afecta România. El spune că puterile statelor ar fi mutate la Bruxelles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Federalizarea mută puterea la Bruxelles și face inutilă politica națională”

Sociologul spune că proiectul federalizării pornește de la ideea mutării prerogativelor esențiale de la statele naționale către Bruxelles. Asta ar însemna, în opinia sa, că guvernele naționale și-ar pierde rolul, iar alegerile interne ar deveni doar o formalitate.

„Mutarea prerogativelor către Bruxelles. Deci, în acest moment, Uniunea Europeană funcționează cam așa. Un tip de prerogative sunt la Bruxelles, o parte sunt, mă rog, relativ comune, și o parte la statele naționale. Federalizarea înseamnă mutarea acestor prerogative la Bruxelles și în care, și apropo de asta, să organizeze un tip de alegeri, în așa fel încât alegerile naționale să nu se mai desfășoare, pentru că vor fi complet inutile. Ei fac această șmecherie, această magie, prin care, vă aduceți aminte, parlamentarii politici din statele naționale, când ajung la Bruxelles, precum mârțoaga care mănâncă jăratic, se transformă în social-democrați, în creștini-democrați, în ecologiști. Ei nu mai reprezintă statele naționale. Păi niciodată n-am înțeles cum se întâmplă asta. Deci ei se suspendă din funcția lor de identitate națională și devin membri ai familiilor politice.”, susține invitatul.

Dan Dungaciu: „Democrația este instituția bazată pe spațiul public”

Geopoliticianul susține că democrația funcționează doar într-un spațiu public comun, unde oamenii dezbat aceleași probleme și au acces la aceleași informații.

„Democrația este instituția bazată pe spațiul public. Noi, ca să alegem, să știm pe ăia pe care îi alegem, avem o agenda comună, o discutăm. Unii vin cu un argument, alții vin cu alt argument. Ce agendă comună, ce spațiu public pot să creez într-o entitate care vorbește nenumărate limbi? Ce agendă comună am eu cu portughezul? Sau finlandezul cu grecul? Cum să faci un spațiu public în care noi să comunicăm? Evident că se va crea o superfetație din asta birocratică, instituțională, în care aleșii de ei vor conduce.”, crede Dungaciu.

Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
EXTERNE Serbia scapă de amenințarea frigului în pragul sezonului rece. Sancțiunile împotriva Gazprom, acționar majoritar al rafinăriei NIS, se amână din nou
15:48
Serbia scapă de amenințarea frigului în pragul sezonului rece. Sancțiunile împotriva Gazprom, acționar majoritar al rafinăriei NIS, se amână din nou
ULTIMA ORĂ Toni Neacșu despre presiunile străzii împotriva justiției. ”Asaltul final se mai amână, cu tot sprijinul lui Nicușor Dan”
15:20
Toni Neacșu despre presiunile străzii împotriva justiției. ”Asaltul final se mai amână, cu tot sprijinul lui Nicușor Dan”
CONTROVERSĂ Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele false cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
15:11
Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele false cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
EXTERNE „Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție. Simon Leviev este acuzat că seducea femei pe internet
15:09
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție. Simon Leviev este acuzat că seducea femei pe internet
HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2025. BERBECII primesc sfaturi valoroase
15:00
Horoscop 16 noiembrie 2025. BERBECII primesc sfaturi valoroase