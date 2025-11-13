Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Noi ne luptăm cu regimurile TOTALITARE, dar începem să căpătăm caracteristicile lor”

Andrei Rosz
13 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum există o luptă împotriva regimurilor totalitare, dar tot mai multe țări preiau din caracteristicile lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Toate aceste premize, lupta împotriva dezinformării, scutul democratic, asta se bazează pe ideea că, de fapt, cetățeni europeni, care au trăit în democrație zeci de ani, sunt tâmpiți, sunt idioți și au nevoie, cum s-ar spune, de un tătuc înțelept, pe care noi îl știm, că vorba aceea, l-am trăit sau mai ținem minte, dar pe care acuma democrațiile, cum s-ar spune, consolidate, trebuie să-l inventeze ca să se consolideze.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum lupta împotriva sistemelor totalitare a adus lumea mai aproape de ele. Acesta susține că există o teorie faimoasă în lumea științelor sociale. Această teorie lansează ideea că într-o confruntare, cei doi adversari vor semăna tot mai mult unul cu celălalt. Sociologul menționează că așa se întâmplă și acum cu lupta împotriva fenomenelor nedemocratice. Dungaciu sugerează că ideile împinse la nivel european se aseamănă cu cele promovate de Partidul Comunist. Ambele susțin că știu mai bine decât cetățenii propriilor țări.

„E o teorie faimoasă în științele sociale care spune că atunci când ești într-o confruntare și o dispută, nu-ți dai seama, dar treptat începi să capeți înfățișarea și chipul adversarului și invers. Noi am mai vorbit în această emisiune, noi ne luptăm cu regimurile totalitare sau nedemocratice, dar sentimentul pe care îl avem mulți dintre noi este că începem să căpătăm caracteristicile, trăsăturile și obiceiurile lor. Adică suntem într-o așa de puternică confruntare încât nu ne mai dăm seama că, de fapt, noi suntem alterați, schimbați, indiferent de rezultatul concret, militar, ca să spun așa, strategic, al acestei confruntări. Păi, toate aceste premize, lupta împotriva dezinformării, scutul democratic, asta se bazează pe ideea că, de fapt, cetățeni europeni care au trăit în democrație zeci de ani, sunt tâmpiți, sunt idioți și au nevoie, cum s-ar spune, de un tătuc înțelept, pe care noi îl știm, că vorba aceea, l-am trăit sau mai ținem minte, dar pe care acuma democrațiile, cum s-ar spune, consolidate, trebuie să-l inventeze ca să se consolideze. Că vorba aceea, zeci de ani de comunitate economică europeană, Uniunea Europeană nu le-a ajutat. Deci, noi suntem acuma într-un film pe care, iertați-mă, l-am mai văzut. Păi, ce era Partidul Comunist? Era înțeleptul, echipa de înțelepți care știau ei ce e bine, ce e rău și care îți aduceau fericirea, chiar dacă tu nu știai, chiar dacă tu nu erai convins dacă voiai, dacă n-o voiai. Dacă nu puteai, te ajutau, dacă nu voiai, te convingeau sau te obligau.”, a explicat sociologul.

