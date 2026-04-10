Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul internațional al negocierilor cu Iranul. Invitatul a spus că discuțiile nu sunt limitate doar la relația SUA–Iran, ci implică și alți actori majori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că anumite semnale transmise de Iran indică existența unor consultări cu China și Rusia. Aceste mișcări nu sunt întâmplătoare și reflectă coordonări la nivel internațional.

Dan Dungaciu: „Evident că rușii i-au sprijinit pe iranieni”

Analistul a spus că implicarea Chinei și a Rusiei în conflict este una indirectă, dar importantă în acest război. El consideră că aceste state oferă sprijin Iranului și influențează deciziile strategice.

„Plata s-a făcut în yeni. Faptul că Iranul a avut dreptul să spună asta, este evident că a făcut-o după o discuție cu chinezii. Ei dacă nu vorbeau cu chinezii pe subiectul ăsta, n-aveau voie să spună plata de un milion de dolari în moneda chineză. Evident, chinezii au transmis acest semnal. Și au transmis un semnal în stilul chinezesc, în care suntem acolo, sprijinim Iranul. Evident că rușii i-au sprijinit pe iranieni. Și cu logistică, și cu informație, și cu sateliți, că toți sateliții rusești acum sunt poziționați să-i ajute pe iranieni.”, spune el.

Negocierile depășesc cadrul Iranului

Dan Dungaciu a subliniat că negocierile nu vor viza doar Iranul, ci și relațiile mai largi dintre marile puteri. Discuțiile includ și interesele Statelor Unite, Chinei și Rusiei.