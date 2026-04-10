Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul internațional al negocierilor cu Iranul. Invitatul a spus că discuțiile nu sunt limitate doar la relația SUA–Iran, ci implică și alți actori majori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dungaciu a explicat că anumite semnale transmise de Iran indică existența unor consultări cu China și Rusia. Aceste mișcări nu sunt întâmplătoare și reflectă coordonări la nivel internațional.

 Dan Dungaciu: „Evident că rușii i-au sprijinit pe iranieni”

Analistul a spus că implicarea Chinei și a Rusiei în conflict este una indirectă, dar importantă în acest război. El consideră că aceste state oferă sprijin Iranului și influențează deciziile strategice.

„Plata s-a făcut în yeni. Faptul că Iranul a avut dreptul să spună asta, este evident că a făcut-o după o discuție cu chinezii. Ei dacă nu vorbeau cu chinezii pe subiectul ăsta, n-aveau voie să spună plata de un milion de dolari în moneda chineză. Evident, chinezii au transmis acest semnal. Și au transmis un semnal în stilul chinezesc, în care suntem acolo, sprijinim Iranul. Evident că rușii i-au sprijinit pe iranieni. Și cu logistică, și cu informație, și cu sateliți, că toți sateliții rusești acum sunt poziționați să-i ajute pe iranieni.”, spune el.

Negocierile depășesc cadrul Iranului

Dan Dungaciu a subliniat că negocierile nu vor viza doar Iranul, ci și relațiile mai largi dintre marile puteri. Discuțiile includ și interesele Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

„Și America a înțeles asta, că sunt niște actori acolo care i-au spus Iranului, la un moment dat, să intre la negocieri pentru că lucrurile iau foc: dacă vor intra americanii și vor face praf Iranul, ne aruncați într-un război pe care nu îl mai putem controla nici unii, nici alții. Și este evident că Iranul s-a dus acolo inclusiv cu acordul, împins într-un fel de către chinezi și cu siguranță de ruși. Pentru că urmează întâlnirea care a fost  amânată între președintele Donald Trump și președintele Chinei. Și Trump își dorește această întâlnire, și președintele Chinei. Deci, evident că s-au pus în acord mai multe lucruri. Și această negociere nu va viza doar Iranul ca atare. Va viza și un tip de raționare pe care americanii o vor avea și cu rușii și cu chinezii, care sunt prezenți indirect la această negociere. Deci, din punctul acesta de vedere, va fi o negociere.”, afirmă acesta.

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
08:00
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
07:00
Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul continuă să își vândă petrolul, în timp ce statele vecine stau cu petrolul în rezervă pentru că nu pot trece prin Ormuz
06:30
Valentin Stan: Iranul continuă să își vândă petrolul, în timp ce statele vecine stau cu petrolul în rezervă pentru că nu pot trece prin Ormuz
ACTUALITATE Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum
06:00
Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce simbolizează ouăle roșii de Paște și de ce le ciocnim?
RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
CONTROVERSĂ Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
08:06
Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
TEHNOLOGIE Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
08:00
Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
IMOBILIARE Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
07:59
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
07:27
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump
07:17
Război în Ucraina, ziua 1506. Putin anunță o încetare a focului de Paște. Delegație rusă, primită în SUA de Administrația Trump

