Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre contextul internațional al negocierilor cu Iranul. Invitatul a spus că discuțiile nu sunt limitate doar la relația SUA–Iran, ci implică și alți actori majori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu a explicat că anumite semnale transmise de Iran indică existența unor consultări cu China și Rusia. Aceste mișcări nu sunt întâmplătoare și reflectă coordonări la nivel internațional.
Analistul a spus că implicarea Chinei și a Rusiei în conflict este una indirectă, dar importantă în acest război. El consideră că aceste state oferă sprijin Iranului și influențează deciziile strategice.
„Plata s-a făcut în yeni. Faptul că Iranul a avut dreptul să spună asta, este evident că a făcut-o după o discuție cu chinezii. Ei dacă nu vorbeau cu chinezii pe subiectul ăsta, n-aveau voie să spună plata de un milion de dolari în moneda chineză. Evident, chinezii au transmis acest semnal. Și au transmis un semnal în stilul chinezesc, în care suntem acolo, sprijinim Iranul. Evident că rușii i-au sprijinit pe iranieni. Și cu logistică, și cu informație, și cu sateliți, că toți sateliții rusești acum sunt poziționați să-i ajute pe iranieni.”, spune el.
Dan Dungaciu a subliniat că negocierile nu vor viza doar Iranul, ci și relațiile mai largi dintre marile puteri. Discuțiile includ și interesele Statelor Unite, Chinei și Rusiei.
„Și America a înțeles asta, că sunt niște actori acolo care i-au spus Iranului, la un moment dat, să intre la negocieri pentru că lucrurile iau foc: dacă vor intra americanii și vor face praf Iranul, ne aruncați într-un război pe care nu îl mai putem controla nici unii, nici alții. Și este evident că Iranul s-a dus acolo inclusiv cu acordul, împins într-un fel de către chinezi și cu siguranță de ruși. Pentru că urmează întâlnirea care a fost amânată între președintele Donald Trump și președintele Chinei. Și Trump își dorește această întâlnire, și președintele Chinei. Deci, evident că s-au pus în acord mai multe lucruri. Și această negociere nu va viza doar Iranul ca atare. Va viza și un tip de raționare pe care americanii o vor avea și cu rușii și cu chinezii, care sunt prezenți indirect la această negociere. Deci, din punctul acesta de vedere, va fi o negociere.”, afirmă acesta.