Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de pace înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre accelerarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, dar și ce urmări ar putea aduce un acord de pace în acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre zvonurile privind reluarea negocierilor de pace cu Rusia pentru un acord de pace în Ucraina. Acesta susține că, dat fiind accelerarea procesului, ar presupune că s-a discutat și cu o persoană din conducerea Kievului.

„Sigur că se pot întâmpla lucruri foarte grave. Faptul că s-a intrat în accelerație înseamnă că există și un acord cu Kievul. Înseamnă că și cineva de la Kiev, cu excepția, poate, a domnului Zelenski care mai negocia ceva, dorește ca războiul să se termine. Pentru că își dau seama ce se poate întâmpla. Frontul ca frontul. Dar ce se va întâmpla cu populația aia care începe să plece disperată spre Occident?”

Analistul spune că nu ar putea fi vorba de președintele Zelenski, deoarece, afirmă el, în acest moment nu mai poate da înapoi, deoarece închiderea războiului printr-un acord îi poate aduce acestuia un sfârșit nefast.