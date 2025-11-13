Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU”

Malina Maria Fulga
13 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, transmite un mesaj dur cu privire la știrile false și mecanismele de control ale populației. Acesta avertizează că prin filtrare și cenzură se poate repeta un tipar pe care românii îl cunosc deja din perioada comunistă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu explică cum a face diferența dintre informațiile reale și fake news poate fi un teren alunecos, iar punerea unui filtru al statului asupra informațiilor care ajung la populație poate duce la un tipar de mult întipărit în memoria colectivă a românilor, din perioada dictaturii comuniste.

„Toate știrile sau informațiile sau narațiunile care sunt bazate pe valori. Eu vreau unirea cu Basarabia. Altul nu vrea unirea cu Basarabia. Are argumentele lui. Altcineva are argumentele lui că vrea unirea cu Basarabia. Care e știrea falsă pe care o scoți pe net? Deci ce vreau să spun este că oamenii aceștia, considerându-i pe români idioți, incapabili să se orienteze în spațiu și în timp, vor construi mecanismele prin care să-i facă pe români buni, frumoși și fericiți. Marea problemă cu acest sistem este că a funcționat deja în România. Și s-a dus în cap. Și creează individului o reacție față de stat pe care am avut-o toți față de asemenea tipuri de state. Toți în spațiul postcomunist. Toți, și sovieticii, ruși, ucraineni, și noi aici. Credea cineva ce spune statul? Păi cu cât statul vrea să te învețe mai bine, cu cât statul îți bagă în cap cât mai multe lucruri, cu atâta reacția populației față de stat, se întorc cu spatele.”

Analistul politic atrage atenția asupra faptului că prin aceste încercări de control și filtrare a informației publice se poate știrbi credibilitatea statului în sine.

„Asta va fi reacția, asta a fost reacția. Și acum ăștia vor să construiască un stat care să funcționeze la fel. Unii au scuza că n-au trăit, n-au memoria vie a ceea ce s-a petrecut înainte. Dar ăia care au memoria cât de cât funcțională a ceea ce s-a petrecut înainte, măcar ăștia trebuie să spună: „Domnule, opriți-vă”, pentru că veți crea o ruptură între populație și stat pe care voi nu o veți mai putea controla decât prin și mai multă cenzură, și mai multă cenzură, și mai multă cenzură, care a fost exact rețeta sistemului comunist, de la care aș fi, ca să zic așa, sucombat. Că de-aia ne duceam și ascultam Europa Liberă religios la ora 12:00 în fiecare duminică, în loc de slujba de la biserică, pentru că toată lumea și-a pierdut încrederea în stat și în elite. Și toată lumea avea încredere maximă în Occident, adică în emitent. Ei nu-și dau seama că o manipulare este bună când ai încredere în emitent. Ei ce fac acum? Aruncă în aer credibilitatea emitentului, adică a statului.”

