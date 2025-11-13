Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un dezastru”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, transmite un mesaj dur cu privire la știrile false și mecanismele de control ale populației. Acesta avertizează că prin filtrare și cenzură se poate repeta un tipar pe care românii îl cunosc deja din perioada comunistă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu explică cum a face diferența dintre informațiile reale și fake news poate fi un teren alunecos, iar punerea unui filtru al statului asupra informațiilor care ajung la populație poate duce la un tipar de mult întipărit în memoria colectivă a românilor, din perioada dictaturii comuniste.

„Toate știrile sau informațiile sau narațiunile care sunt bazate pe valori. Eu vreau unirea cu Basarabia. Altul nu vrea unirea cu Basarabia. Are argumentele lui. Altcineva are argumentele lui că vrea unirea cu Basarabia. Care e știrea falsă pe care o scoți pe net? Deci ce vreau să spun este că oamenii aceștia, considerându-i pe români idioți, incapabili să se orienteze în spațiu și în timp, vor construi mecanismele prin care să-i facă pe români buni, frumoși și fericiți. Marea problemă cu acest sistem este că a funcționat deja în România. Și s-a dus în cap. Și creează individului o reacție față de stat pe care am avut-o toți față de asemenea tipuri de state. Toți în spațiul postcomunist. Toți, și sovieticii, ruși, ucraineni, și noi aici. Credea cineva ce spune statul? Păi cu cât statul vrea să te învețe mai bine, cu cât statul îți bagă în cap cât mai multe lucruri, cu atâta reacția populației față de stat, se întorc cu spatele.”

Analistul politic atrage atenția asupra faptului că prin aceste încercări de control și filtrare a informației publice se poate știrbi credibilitatea statului în sine.