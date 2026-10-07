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Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”

Dan Dungaciu se aliniază discursului lui Marco Rubio și spune că europenii „nu au nicio viziune diplomatică”
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Dan Dungaciu a analizat mesajul lui Marco Rubio pentru Europa. Sociologul susține că Uniunea Europeană nu are o viziune diplomatică și strategică. El a precizat că alegerile din Brazilia ar putea avea un rol important în strategia Statelor Unite pentru America de Sud. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lumea asta”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat mesajul transmis Europei de Marco Rubio. Acesta afirmă că Rubio îi amintește Europei că a avut un rol important pe scena internațională. El afirmă că Uniunea Europeană nu poate rezista în contextul actual, marcat de tensiunile politice cu Statele Unite, de războiul economic cu China și de războiul militar cu Rusia.

„De ce făcea asta Eminescu? Ca să pună oglinda trecutului în fața clasei politice care, atunci când se uită, vede cât de mică este clasa politică în raport cu oglinda celui trecut. Asta face Rubio. Îi spune Europei: «Măi, voi contați. La un moment dat ați contat». Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lumea asta. Sunteți în război politic cu America, război economic cu China și război kinetic militar cu Rusia. Nu puteți rezista. Uitați-vă ce se întâmplă diplomatic când președintele Xi, președintele Chinei, se întâlnește cu președintele Trump la Washington. America discută cu Rusia, președintele Putin se întâlnește cu președintele Xi.”, a declarat sociologul.

În timpul vizitei la Atena, Marco Rubio a vorbit despre legăturile istorice dintre Statele Unite și Europa. Secretarul de stat american a evidențiat importanța alianței cu Grecia. Rubio a susținut că statele europene trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului.

„Uniunea Europeană nu are nicio viziune diplomatică”

Sociologul afirmă că Uniunea Europeană nu are o viziune diplomatică și strategică. Politicianul subliniază că administrația americană a demonstrat o capacitate mai mare de a gestiona relațiile internaționale.

„Și în jocul ăsta de trei, de permutări Uniunea Europeană se uită în stânga, în dreapta, se uită la China și nu înțelege nimic. Este ca un cățeluș care se uită în sus și nu știe cum să se raporteze la toți. Se înfurie, devine nervoasă și zice: «Eu sunt instanța morală, ăștia trei nu contează, toți sunt răi». Dar Uniunea Europeană nu are nicio viziune diplomatică, nicio viziune strategică. Și talentul ăsta, indiscutabil, pot să le placă Trump sau nu, dar talentul administrației americane de a juca diplomatic la nivel mare a fost ilustrat inclusiv de cele două întâlniri cu președintele Chinei și cu cele două întâlniri care vor urma.”, adaăugă analistul.

„Marco Rubio este pe o postură politico-diplomatică extrem de solidă”

Analistul consideră că Marco Rubio se află pe o poziție politico-diplomatică extrem de solidă în SUA. Dungaciu vorbește și despre posibilitatea ca, după alegerile din Brazilia, țara să se îndrepte spre dreapta pro-americană. Acesta subliniază că o astfel de schimbare ar putea avea o importanță majoră pentru politica externă a Statelor Unite în regiune.

„Marco Rubio, care trebuie să o spunem, e pe o postură politico-diplomatică extrem de solidă astăzi în America. Uitați-vă cum arată în America de Sud, că noi aici, în Europa, nu ne uităm la America de Sud. America de Sud, dacă, după alegerile din Brazilia, va întoarce spre dreapta pro-americană și Brazilia, este cel mai mare succes diplomatic pe care o administrație americană probabil l-a făcut vreodată, referitor la America de Sud.”, a menționat Dungaciu.

Flávio Bolsonaro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, în fața actualului președinte Luiz Inácio Lula da Silva. Niciunul dintre cei doi nu a obținut însă suficiente voturi pentru a câștiga din primul tur. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, programat pentru 25 octombrie. O eventuală victorie a lui Flávio Bolsonaro ar putea apropia cea mai mare economie din America Latină de administrația președintelui american Donald Trump.

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