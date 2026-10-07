Secretarul de stat al SUA refuză întrebările presei de la Atena despre scandalul diplomatic cu Kimberly Guilfoyle. Rubio: „Ambasadaoarea SUA în Grecia face o treabă excelentă“

Aflat în vizită oficială la Atena, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a refuzat să răspundă întrebărilor presei despre scandalul diplomatic în care este implicată Kimberly Guilfoyle, însă a ținut să precizeze că ambasadoarea americană în Grecia „face o treabă excelentă”.

„În ceea ce privește a doua întrebare, acesta nu este forul în care vom aborda acest subiect. Este cât se poate de simplu. Este suficient să spun că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadorul nostru a fost un ambasador puternic aici. Întrebările pe care mi le adresați nu sunt abordate în cadrul conferințelor de presă din Grecia, alături de un ministru de Externe, și nici într-o altă țară. Acestea fiind spuse, în legătură cu prima dvs. întrebare, uitați, este foarte… Nu înțeleg care este confuzia.“, a declarat Rubio.