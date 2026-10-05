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Surpriză uriașă la prezidențiale în Brazilia. Flavio Bolsonaro îl învinge pe Lula da Silva și intră favorit în turul doi. Când va avea loc bătălia finală pentru conducerea celei mai mari economii din America Latină

Surpriză uriașă la prezidențiale în Brazilia. Flavio Bolsonaro îl învinge pe Lula da Silva și intră favorit în turul doi. Când va avea loc bătălia finală pentru conducerea celei mai mari economii din America Latină
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Flávio Bolsonaro a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, devansându-l pe Luiz Inácio Lula da Silva. Niciun candidat nu a trecut însă de 50%, astfel că lupta pentru conducerea celei mai mari economii din America Latină se va decide pe 25 octombrie.

Brazilia intră într-o nouă confruntare electorală extrem de tensionată. Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a produs surpriza primului tur și a terminat scrutinul în fața actualului șef al statului, Luiz Inácio Lula da Silva, care fusese cotat cu un ușor avantaj în sondajele din timpul campaniei, potrivit BBC.

După numărarea a 99% dintre voturi, Flávio Bolsonaro avea 47,03%, iar Lula 45,16%. Diferența nu îi permite candidatului dreptei să obțină președinția din primul tur, astfel că cei doi se vor confrunta din nou pe 25 octombrie.

Flávio Bolsonaro - Foto: Mediafax foto

Flávio Bolsonaro – Foto: Mediafax foto

Rezultatul îi oferă însă lui Bolsonaro o poziție favorabilă înaintea bătăliei finale. O parte dintre candidații eliminați în primul tur provin tot din zona dreptei, iar voturile alegătorilor lor ar putea deveni decisive.

Partidul Liberal (PL), formațiunea lui Bolsonaro, a obținut totodată rezultate puternice în alegerile pentru guvernatori, Senat și Camera Deputaților, conturându-se drept una dintre principalele forțe din viitorul Congres.

Miza depășește granițele Braziliei. O victorie a lui Flávio Bolsonaro ar putea apropia cea mai mare economie latino-americană de administrația președintelui american Donald Trump, într-un moment în care mai multe state din regiune sunt conduse de lideri de dreapta.

Lula și Bolsonaro, două viziuni opuse pentru Brazilia

Polarizarea care a marcat politica braziliană în ultimii ani s-a regăsit puternic și în actuala campanie. Criminalitatea, economia, corupția și suveranitatea națională au dominat dezbaterea, în timp ce cei doi finaliști au încercat să mobilizeze electorate foarte diferite.

Lula, în vârstă de 80 de ani, rămâne puternic în nord-estul mai sărac al țării și în rândul alegătorilor cu venituri reduse, al femeilor și al catolicilor. Actualul președinte încearcă să obțină al patrulea mandat, după victoriile din 2002, 2006 și 2022.

După ce și-a exprimat votul, Lula a prezentat scrutinul drept o alegere între democrație și „barbarism”.

În tabăra adversă, Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, beneficiază de un sprijin mai puternic în sudul Braziliei, printre alegătorii cu venituri mai ridicate și în comunitățile evanghelice. El a declarat că obiectivul său este să „elibereze poporul brazilian”.

Candidatura sa poartă inevitabil și amprenta tatălui său. Jair Bolsonaro ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru orchestrarea unei tentative eșuate de lovitură de stat după înfrângerea electorală. Fostului președinte îi fusese interzis să mai candideze, iar acesta și-a susținut fiul cel mare în cursa pentru Palácio do Planalto.

Flávio Bolsonaro a promis că, dacă va ajunge președinte, va acorda amnistie tatălui său și susținătorilor acestuia implicați în violențele din 8 ianuarie 2023, când manifestanți pro-Bolsonaro au vandalizat clădiri ale instituțiilor statului din Brasília.

Familia Bolsonaro a mai obținut o victorie importantă în scrutinul de duminică: Michelle Bolsonaro, soția fostului președinte, a fost aleasă în Senat.

„Sunt foarte fericit de posibilitatea reală ca, peste trei săptămâni, Brazilia să dea un răspuns definitiv prin alegerea unui guvern modern”, a declarat Flávio Bolsonaro, candidatul Partidului Liberal, potrivit AFP.

Lula a admis că rezultatul primului tur l-a surprins, după o campanie în care sondajele îi alimentaseră speranțele unei victorii.

„Recunosc că eram convins că voi câștiga în primul tur. Meciul este pe cale să înceapă. Suntem în prelungiri. În prelungiri, vom câștiga sprijinul poporului brazilian”, a declarat Luiz Inácio Lula da Silva, președintele Braziliei.

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Marile mize ale turului doi

Rezultatul alegerilor ar putea schimba semnificativ și politica externă a Braziliei. Relația cu Statele Unite a fost una dintre temele sensibile ale campaniei, Lula transformând apărarea „suveranității” țării într-un element central al mesajului său electoral.

Președintele Curții Electorale Supreme a anunțat că nu au fost identificate dovezi privind o interferență internațională în scrutin.

Tensiunile dintre Brasília și Washington s-au acumulat în ultimele luni. Brazilia a refuzat în iulie să acorde vize pentru doi oficiali ai Departamentului de Stat, acuzându-i că încearcă să alimenteze neîncrederea în sistemul electoral brazilian. Statele Unite au respins acuzațiile drept „nefondate”.

Flávio Bolsonaro a susținut, la rândul său, o apropiere de Washington și a făcut presiuni pentru desemnarea de către SUA a celor mai mari două grupări criminale braziliene drept organizații teroriste.

O eventuală administrație Bolsonaro ar putea aduce Brazilia mai aproape de coaliția americană „Shield of Americas”, creată pentru combaterea traficului de droguri. Candidatul dreptei a precizat însă că intenționează să păstreze o relație „pragmatică din punct de vedere economic” cu China, cel mai mare partener comercial al țării și o piață esențială pentru exporturile braziliene de soia și carne de vită.

Criminalitatea

Criminalitatea reprezintă o altă linie majoră de confruntare. Deși rata omuciderilor a scăzut, infracțiunile stradale și traficul de droguri continuă să provoace îngrijorare. Bolsonaro promite desemnarea bandelor drept organizații teroriste și construirea unor penitenciare de maximă securitate după modelul El Salvador.

Lula s-a opus încadrării grupărilor criminale braziliene drept organizații teroriste, preferând măsuri împotriva rețelelor financiare ale crimei organizate, investiții în sistemul penitenciar și consolidarea anchetelor privind omuciderile.

Campania a fost marcată și de scandalul în care apare bancherul Daniel Vorcaro, aflat în închisoare și acuzat de orchestrarea uneia dintre cele mai mari fraude financiare din Brazilia.

Flávio Bolsonaro a recunoscut că i-a solicitat lui Vorcaro finanțarea unui film biografic despre Jair Bolsonaro, după apariția unor înregistrări audio în care era auzit cerând 134 de milioane de reali, echivalentul a aproximativ 25,9 milioane de dolari.

Scandalul a atins indirect și tabăra lui Lula. Poliția a indicat că Vorcaro l-ar fi contactat pe judecătorul Curții Supreme Alexandre de Moraes pentru a-i solicita ajutorul în încercarea de a evita arestarea. Moraes respinge orice acuzație de ilegalitate.

Economia

Economia va cântări, de asemenea, greu în alegerea din 25 octombrie. Brazilia se confruntă cu un nivel ridicat al îndatorării populației și cu încetinirea creșterii economice.

Lula își apără programele sociale, în special „Bolsa Família”, prin care milioane de brazilieni au beneficiat de sprijin financiar, condiționat inclusiv de menținerea copiilor în sistemul educațional și de accesul acestora la servicii medicale.

Actualul președinte susține, în paralel, investiții în centre de date și exploatarea resurselor de minerale rare, cu o participare importantă a statului. El sprijină și explorările petroliere în apropierea gurii Amazonului, proiect contestat de organizațiile de mediu.

Flávio Bolsonaro propune o direcție economică diferită: plafonarea datoriei publice, reducerea cheltuielilor statului, revizuirea sistemului de asistență socială și dezvoltarea sectorului mineralelor critice.

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