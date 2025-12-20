Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nimeni nu întreabă cetățenii despre federalizarea Uniunii Europene”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. El spune că America vine cu un proiect politic bine delimitat, dar că România se află în afara acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Noi suntem în completă opoziție cu proiectul politic american”

Dan Dungaciu spune că mesajul venit dinspre Statele Unite este unul politic, nu doar strategic. El afirmă că România se află într-o poziție marginală în actualul proiect european și că autoritățile vor fi nevoite să promoveze o idee care nu este susținută de majoritatea populației.

„America ne transmite un proiect politic. Noi suntem în completă opoziție cu proiectul politic american. Noi suntem pe ultimul rând în proiectul ăsta european. Și vom fi obligați să vindem acestei populații românești, care peste 50% are alte orientări decât cea federalistă, ideea federalistă. Ar fi foarte interesant și poate că ar merita să facem o conversație, plecând de la niște date sociologice, cum vă explicați că nimeni, nici Barometrul European, nu întreabă despre federalizarea europeană? De ce nu întrebați cetățenii dacă vor un stat centralizat european? Sau cum se identifică? De ce au scos întrebările din Eurobarometru legate de identitate?”, încheie acesta.

