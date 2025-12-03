Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele”

În cadrul unei ediții live a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri despre culisele politicului și a explicat de ce a ales să candideze independent la alegerile de pentru Primăria Capitalei și nu ca membru de partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitată în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a declarat că a ales să candideze independent pentru a nu fi nevoită ulterior, în cazul în care va ajunge în funcție, să facă diverse numiri politice impuse de partid. Aceasta susține că este o practică obișnuită în cazul tuturor partidelor și că prin candidatura sa independentă se delimitează de astfel de practici.

„Am mai văzut ceva foarte important, acesta este și motivul pentru care candidez independent și am refuzat să mă înscriu în partid. Inevitabil, în momentul în care politicul ajunge într-o poziție, se trag unii după alții și se fac numiri politice, pentru că sunt obligațiile de la partid, se întâmplă același lucru și la USR și la PNL, la absolut toate partidele.”

Moderatoarea TV susține că calitatea de membru de partid, dar și sprijinul financiar și nu numai al partidului, impun anumite favoruri în momentul în care ajungi în funcție, iar ea spune că dorește să aibă obligații doar față de bucureșteni.