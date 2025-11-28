Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este fragmentat, ca un puzzle”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea sa pentru București, afirmând că este nevoie de un primar general care să întregească acest oraș care astăzi este fragmentat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre stadiul în care se află Bucureștiul în acest moment. Primarul sectorului 4 al Capitalei susține că Bucureștiul este fragmentat, asemenea unui puzzle, iar datoria următorului primar general ar fi să adune la un loc toate sectoarele și să le unească din nou într-un singur oraș.

„Ce este într-adevăr elementul de care Bucureștiul are nevoie, această viziune de dezvoltare comună. Pentru că astăzi Bucureștiul este fragmentat. El funcționează ca un puzzle.”

Daniel Băluță afirmă că prin acest mod de a lucra împreună se pot duce la capăt adevăratele proiecte importante de care Bucureștiul are nevoie.