Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”

Malina Maria Fulga
28 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este fragmentat, ca un puzzle”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea sa pentru București, afirmând că este nevoie de un primar general care să întregească acest oraș care astăzi este fragmentat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre stadiul în care se află Bucureștiul în acest moment. Primarul sectorului 4 al Capitalei susține că Bucureștiul este fragmentat, asemenea unui puzzle, iar datoria următorului primar general ar fi să adune la un loc toate sectoarele și să le unească din nou într-un singur oraș.

„Ce este într-adevăr elementul de care Bucureștiul are nevoie, această viziune de dezvoltare comună. Pentru că astăzi Bucureștiul este fragmentat. El funcționează ca un puzzle.”

Daniel Băluță afirmă că prin acest mod de a lucra împreună se pot duce la capăt adevăratele proiecte importante de care Bucureștiul are nevoie.

„O minte limpede, un om care ține busola, nu face altceva decât să adune aceste bucăți din puzzle, să le asambleze, astfel încât fiecare investiție ce se face în acest oraș să fie un pas important pentru dezvoltarea orașului.”

Recomandarea video

Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
EXCLUSIV Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un bărbat condamnat la moarte a murit la 3 luni după ce instanța i-a anulat execuția
RELIGIE Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Părintele Arsenie Boca va fi CANONIZAT și devine sfânt al Bisericii Ortodoxe
09:53
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Părintele Arsenie Boca va fi CANONIZAT și devine sfânt al Bisericii Ortodoxe
CONTROVERSĂ Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență”
09:46
Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență”
SPORT Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură”
09:33
Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură”
METEO Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara
09:32
Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara
ULTIMA ORĂ Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski
09:30
Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski
EXTERNE Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
09:26
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”