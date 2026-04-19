Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban"

Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”

Dan Dungaciu: „Peter Magyar nu a câștigat cu vreun proiect european, ci cu un motto mai autentic ca al lui Viktor Orban”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Peter Magyar care a câștigat alegerile pentru că a avut un motto mai autentic decât Viktor Orban. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Acolo a câștigat un adevărat Viktor Orban, ca să zic așa. De asta, el a fost foarte atent să nu se ducă la niciun pride, paradă LGBT. L-au chemat, nu s-a dus niciodată. Nu s-a asociat cu ei.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre Peter Magyar care a câștigat alegerile pentru că a avut un motto mai autentic decât Viktor Orban. Acesta explica cum Magyar nu a câștigat cu ajutorul unui proiect european. El s-a dus în sate, unde a vorbit cu oamenii care se confruntă cu corupția la un nivel mai mic, spune sociologul. Analistul spune că la alegerile din Ungaria, a câștigat un „adevărat Viktor Orban”. Geopoliticianul subliniază că Peter Magyar a fost foarte atent să nu meargă la parade LGBT.

„L-au luat, l-au pus în joc, dar ei și-au dat seama că au scos, cum se spune, duhul din sticlă. Și-au dat seama că ăsta e un Viktor… Și el s-a dus la electorat și a vorbit și s-au dus în satele, inclusiv în satele lui Orban controlate de Orban, ca să zic așa. Au vorbit cu oamenii. Și n-a vorbit de marea corupție neapărat. Cum să zic, nu mai marea corupție este problema. Că în sate oamenii nu vorbesc în termen de miliard, ei nu știu ce înseamnă miliardul. E mica corupție de ăștia care ne oprimă. De baronii locali ai lui Victor Orban, că erau în toate statele, controlau tot. Și i-a zis: Domnule, eu nu v-am trădat. Ăsta v-a trădat. Eu am fost ca el, dar el a trădat. Eu sunt Viktor Orban care nu vă trădează. Pentru că eu am plecat de la el pentru că l-am simțit că e trădător. Voi trebuie să mă votați… Deci nu a câștigat proiectul european. Acolo a câștigat un adevărat Viktor Orban, ca să zic așa. De asta, el a fost foarte atent să nu se ducă la niciun pride, paradă LGBT. L-au chemat nu s-a dus niciodată. Nu s-a asociat cu ei. Am spus: Arătați-mi un steag Uniuni al Europene. Câți oficiali de la de la Bruxelles s-au dus să-l susțină? Niciunul. Au stat toți pitiți că știau că sperie vânatul. Uitați-vă la ce a votat partidul lui în europarlamentare. Faceți o evaluare la cum au votat și o să vedeți că el de fapt, s-a dus inclusiv… Au pus apă în declarațiile legate de Ucraina.”, a declarat sociologul.

