Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”

În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show", analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre evoluția războiului din Ucraina și despre confruntările politice globale care complică orice perspectivă de pace.

Dungaciu a afirmat că șansele ca războiul să se încheie până la finalul acestui an sunt reduse, menționând că situația geopolitică actuală este „un moment de cotitură”, dominat nu doar de dinamica de pe front, ci și de bătălii politice interne din Statele Unite. În opinia sa, disputa dintre grupările apropiate de Donald Trump și tabăra pro-europeană, care susține continuarea sprijinului pentru Ucraina, blochează în acest moment orice avans în direcția unui acord de pace.

Analistul a explicat că, dacă Administrația Trump va ajunge să finalizeze un acord cu Rusia, acest lucru ar reconfigura complet structura de securitate a Occidentului, punând NATO și Europa într-o poziție strategică incertă.

Dan Dungaciu: „Șansele nu sunt neapărat foarte mari ca războiul să se încheie anul acesta. Suntem într-un moment de cotitură. Vedem toată această bătălie care nu este neapărat una împotriva Rusiei. Bătălia cea mai mare este în interiorul Statelor Unite și a oamenilor apropiați de Trump cu europenii și ucrainenii care vor continuarea războiului. E o bătălie care nu a fost clarificată.

În acest moment, planul de pace al Administrației Trump este blocat. Dacă se semnează pacea, nu exclud asta. Spun doar că momentul e tensionat. Gândiți-vă că dacă se semnează pacea, acordul, spiritul din Alaska și spiritul lui Trump din 2016 ajunge să se formalizeze într-un acord cu rușii, dacă americanii se înțeleg cu rușii, deci Rusia nu va mai fi un adversar, ce se va întâmpla cu NATO și cu Europa dacă americanii și rușii nu mai sunt adversari? Europenii vor să împiedice asta.

În acel moment, nici NATO nu va mai fi ce a fost. Dacă ești în NATO, și America, șeful NATO incontestabil, face pace cu Rusia, este clar că NATO se va raporta altfel la Rusia. De asta noi nu mai vrem să fim atât de lipiți de NATO. Europenii vor să împiedice asta și noi vom rămâne la căruța strategică europeană care va fi între America/NATO și Federația Rusă.

Ce vor face europenii, se vor lupta cu amândoi? Europenii îi vor declara inamici publici și pe Putin și pe Trump și pe cine va fi după ei?”

