Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”

Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”

Cătălin Costache
28 nov. 2025, 13:00, Marius Tucă Show

În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre evoluția războiului din Ucraina și despre confruntările politice globale care complică orice perspectivă de pace. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că șansele ca războiul să se încheie până la finalul acestui an sunt reduse, menționând că situația geopolitică actuală este „un moment de cotitură”, dominat nu doar de dinamica de pe front, ci și de bătălii politice interne din Statele Unite. În opinia sa, disputa dintre grupările apropiate de Donald Trump și tabăra pro-europeană, care susține continuarea sprijinului pentru Ucraina, blochează în acest moment orice avans în direcția unui acord de pace.

Analistul a explicat că, dacă Administrația Trump va ajunge să finalizeze un acord cu Rusia, acest lucru ar reconfigura complet structura de securitate a Occidentului, punând NATO și Europa într-o poziție strategică incertă.

Dan Dungaciu: „Șansele nu sunt neapărat foarte mari ca războiul să se încheie anul acesta. Suntem într-un moment de cotitură. Vedem toată această bătălie care nu este neapărat una împotriva Rusiei. Bătălia cea mai mare este în interiorul Statelor Unite și a oamenilor apropiați de Trump cu europenii și ucrainenii care vor continuarea războiului. E o bătălie care nu a fost clarificată.

În acest moment, planul de pace al Administrației Trump este blocat. Dacă se semnează pacea, nu exclud asta. Spun doar că momentul e tensionat. Gândiți-vă că dacă se semnează pacea, acordul, spiritul din Alaska și spiritul lui Trump din 2016 ajunge să se formalizeze într-un acord cu rușii, dacă americanii se înțeleg cu rușii, deci Rusia nu va mai fi un adversar, ce se va întâmpla cu NATO și cu Europa dacă americanii și rușii nu mai sunt adversari? Europenii vor să împiedice asta.

În acel moment, nici NATO nu va mai fi ce a fost. Dacă ești în NATO, și America, șeful NATO incontestabil, face pace cu Rusia, este clar că NATO se va raporta altfel la Rusia. De asta noi nu mai vrem să fim atât de lipiți de NATO. Europenii vor să împiedice asta și noi vom rămâne la căruța strategică europeană care va fi între America/NATO și Federația Rusă.

Ce vor face europenii, se vor lupta cu amândoi? Europenii îi vor declara inamici publici și pe Putin și pe Trump și pe cine va fi după ei?”

Ediție integrală

Recomandarea video

Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Experimentul Cavendish: În 1797, un om a cântărit Pământul folosind două mici sfere de metal
ULTIMA ORĂ Ce a răspuns favoritul USR pentru funcţia de ministru al Apărării despre portofoliul pe care l-ar pregăti partidul
14:02
Ce a răspuns favoritul USR pentru funcţia de ministru al Apărării despre portofoliul pe care l-ar pregăti partidul
HOROSCOP Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
13:58
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
POLITICĂ Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan
13:42
Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan
POLITICĂ Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
13:38
Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
EXCLUSIV DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)
13:17
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)

Cele mai noi