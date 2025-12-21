Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”

Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”

Alexandra Anton Marinescu
21 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictul ideologic care traversează Europa, Statele Unite și războiul din Ucraina. El spune că miza este un proiect politic major, în care se confruntă două lumi opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros vrea să ucidă lumea lui Trump”

Dan Dungaciu spune că ceea ce se numește astăzi război de federalizare a Uniunii Europene este, în esență, o confruntare între două proiecte politice globale.

Marius Tucă: „Războiul de independență despre care vorbiți dumneavoastră, războiul de federalizare al Europei cu Rusia, deopotrivă cu America, este războiul dintre Soros și Trump, de fapt.”

Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros și lumea lui Trump. E o carte și pe subiectul ăsta.”

Marius Tucă: Războiul se duce în fiecare zi. Se duce și în America. România este cel mai anti-american stat din Europa, la nivel guvernamental. România este cel mai sorosist stat din Europa. Nu cred că există altul. Nici măcar Franța nu e. Nici măcar Marea Britanie nu e.”

Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros vrea să ucidă lumea lui Trump. Lumea lui Soros vrea să-l omoare pe Trump. Vrea să-l omoare pe Vance. Vrea să omoare MAGA. Ei sperând că, încă o dată, a doua oară în istorie, Trump e tot un accident.”

Soros vrea o Europă federalizată

Marius Tucă a vorbit și despre rolul ONG-urilor și al justiției în acest conflict. El spune că proiectul federalist este susținut de ani de zile și că presiunea din stradă și din instituții nu este întâmplătoare.

„Europa federalizată o vrea Soros. Europa federalizată este sponsorizată în ultimii 20 de ani de Soros. Toate ONG-urile și toate fundațiile despre care nu știm mare lucru când vine vorba de finanțare sunt în stradă acum. Au fost în stradă când trebuia. Și chestiunea asta cu justiția, da, și eu vreau o justiție. Cea mai frumoasă și cea mai bună justiție să fie în România. Dar nu venim noi și dăm jos pe ăștia pentru că nu execută ordinele cum executau Kovesi și Coldea, ca să aducem oamenii noștri să execute ordinele, să începem arestările la comandă.”, a spus Tucă.

CITEȘTE ȘI:

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele”

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Copacul Prometeu, vechi de 4.900 de ani, a fost cândva cel mai bătrân din lume. Ce soartă a avut?
SCANDAL Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
11:03
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
SPORT Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
11:02
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
ACTUALITATE Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
10:59
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
VIDEO Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
10:58
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
ECONOMIE De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
10:57
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
EXTERNE Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore
10:56
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore

Cele mai noi