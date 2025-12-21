Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictul ideologic care traversează Europa, Statele Unite și războiul din Ucraina. El spune că miza este un proiect politic major, în care se confruntă două lumi opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros vrea să ucidă lumea lui Trump”

Dan Dungaciu spune că ceea ce se numește astăzi război de federalizare a Uniunii Europene este, în esență, o confruntare între două proiecte politice globale.

Marius Tucă: „Războiul de independență despre care vorbiți dumneavoastră, războiul de federalizare al Europei cu Rusia, deopotrivă cu America, este războiul dintre Soros și Trump, de fapt.” Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros și lumea lui Trump. E o carte și pe subiectul ăsta.” Marius Tucă: Războiul se duce în fiecare zi. Se duce și în America. România este cel mai anti-american stat din Europa, la nivel guvernamental. România este cel mai sorosist stat din Europa. Nu cred că există altul. Nici măcar Franța nu e. Nici măcar Marea Britanie nu e.” Dan Dungaciu: „Lumea lui Soros vrea să ucidă lumea lui Trump. Lumea lui Soros vrea să-l omoare pe Trump. Vrea să-l omoare pe Vance. Vrea să omoare MAGA. Ei sperând că, încă o dată, a doua oară în istorie, Trump e tot un accident.”

Soros vrea o Europă federalizată

Marius Tucă a vorbit și despre rolul ONG-urilor și al justiției în acest conflict. El spune că proiectul federalist este susținut de ani de zile și că presiunea din stradă și din instituții nu este întâmplătoare.

„Europa federalizată o vrea Soros. Europa federalizată este sponsorizată în ultimii 20 de ani de Soros. Toate ONG-urile și toate fundațiile despre care nu știm mare lucru când vine vorba de finanțare sunt în stradă acum. Au fost în stradă când trebuia. Și chestiunea asta cu justiția, da, și eu vreau o justiție. Cea mai frumoasă și cea mai bună justiție să fie în România. Dar nu venim noi și dăm jos pe ăștia pentru că nu execută ordinele cum executau Kovesi și Coldea, ca să aducem oamenii noștri să execute ordinele, să începem arestările la comandă.”, a spus Tucă.

CITEȘTE ȘI:

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele”

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”