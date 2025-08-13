Dan Dungaciu: „Toți cei care spuneau că TRUMP e omul Rusiei au început să se gândească de două ori”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o evoluție strategică importantă legată de dosarul Russia Gate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat că Tulsi Gabbard a dat publicității documente esențiale care vizează această chestiune, ceea ce constituie o operațiune strategică în perspectiva întâlnirii din Alaska între președintele american și cel rus.

Dungaciu a explicat că această dezvăluire a documentelor a fost menită să demonteze acuzațiile false care îl prezentau pe Donald Trump drept omul Federației Ruse sau că ar fi fost pus la putere de Rusia.

„A fost o operație strategică pe care abia acum o înțelegem în perspectiva Alaskăi. Unul dintre motivele pentru care au făcut americanii asta era să pregătească momentul întâlnirii între președintele american și președintele rus. De ce? Pentru că în momentul în care ai dat drumul acestei operațiuni de investigare acelor care au mințit pe chestiunea rusă și care l-au ștampilat pe Trump ca fiind omul Federației Ruse, în momentul ăla ai trimis un semnal tuturor” , spune analistul.

Dan Dungaciu consider că Tulsi Gabbard a demontat acuzațiile din scandalul Russia Gate, schimbând modul în care se văd lucrurile în politica din Statele Unite și Europa.