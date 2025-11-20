Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale”

Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale”

Andrei Rosz
20 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum rușii se vor opri la Donbas, așa cum prevăd misiunile speciale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „În condițiile în care nu se va negocia cu Ucraina sau se duce războiul până la capăt, blochează toată economia Ucrainei, cât a mai rămas din ea sau economia de pe malul drept al Niprului, adică din partea de vest.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Putin se va opri pe Donbas, așa cum prevede planul misiunii speciale. Acesta a început prin a spune că sunt voci ucrainene care accelerează lucrurile. Mai mult, sunt generali care analizează datele și înțeleg că oamenii sunt distruși. Spargerea frontului, susține sociologul, și înaintarea ar dăuna Ucrainei. Ajungerea rușilor la Nipru ar fi un dezastru pentru ucraineni. Fluviul principal pentru industrii, accentuează Dungaciu, este Nipru. Fără această cale de acces, Ucraina nu mai are economie.

„Dar ideea de bază este că o facem acuma sau o să mai dureze. Și cred că s-a intrat într-un tip de accelerație pe care o doresc și unii din Ucraina, pentru că mai sunt și generali acolo care poate se uită pe date și văd că ceea ce facem este să distrugem oamenii. Spargerea frontului și pericolul pentru ceilalți dacă rușii se duc mai departe. Pentru că asta a transmis, și oamenii n-au fost atenți, Trump când a fost întrebat, ați mai vorbit, ați mai discutat cu Putin? Da, am vorbit cu Putin și vestea bună că mi-a spus că rămâne la nivelul misiunii speciale. Ce înseamnă asta? Că se oprește pe Donbas. Asta e, de fapt, marea problemă a lor. Pentru că dacă rușii se duc și se vor duce și ajung la Nipru… Dumneavoastră gândiți-vă că Rusia, în acest moment, dacă ajunge la Nipru, practic taie vena, taie cordonul esențial al economiei ucrainene, pentru că tot transportul pe mare, toată industria e pusă pe acest fluviu. Gândiți-vă că Rusia își pune acolo artileria, dacă vreți. În condițiile în care nu se va negocia cu Ucraina sau se duce războiul până la capăt, blochează toată economia Ucrainei, cât a mai rămas din ea sau economia de pe malul drept al Niprului, adică din partea de vest. Deci, din această perspectivă, sigur că Ucraina se va afla într-o situație devastatoare și probabil că cineva, inclusiv în Ucraina, a grăbit aceste lucruri, pentru că vine iarnă.”, a explicat sociologul.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
10:30
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
10:00
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
09:00
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
08:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
08:00
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
07:30
Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”