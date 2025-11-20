Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum rușii se vor opri la Donbas, așa cum prevăd misiunile speciale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Putin se va opri pe Donbas, așa cum prevede planul misiunii speciale. Acesta a început prin a spune că sunt voci ucrainene care accelerează lucrurile. Mai mult, sunt generali care analizează datele și înțeleg că oamenii sunt distruși. Spargerea frontului, susține sociologul, și înaintarea ar dăuna Ucrainei. Ajungerea rușilor la Nipru ar fi un dezastru pentru ucraineni. Fluviul principal pentru industrii, accentuează Dungaciu, este Nipru. Fără această cale de acces, Ucraina nu mai are economie.
„Dar ideea de bază este că o facem acuma sau o să mai dureze. Și cred că s-a intrat într-un tip de accelerație pe care o doresc și unii din Ucraina, pentru că mai sunt și generali acolo care poate se uită pe date și văd că ceea ce facem este să distrugem oamenii. Spargerea frontului și pericolul pentru ceilalți dacă rușii se duc mai departe. Pentru că asta a transmis, și oamenii n-au fost atenți, Trump când a fost întrebat, ați mai vorbit, ați mai discutat cu Putin? Da, am vorbit cu Putin și vestea bună că mi-a spus că rămâne la nivelul misiunii speciale. Ce înseamnă asta? Că se oprește pe Donbas. Asta e, de fapt, marea problemă a lor. Pentru că dacă rușii se duc și se vor duce și ajung la Nipru… Dumneavoastră gândiți-vă că Rusia, în acest moment, dacă ajunge la Nipru, practic taie vena, taie cordonul esențial al economiei ucrainene, pentru că tot transportul pe mare, toată industria e pusă pe acest fluviu. Gândiți-vă că Rusia își pune acolo artileria, dacă vreți. În condițiile în care nu se va negocia cu Ucraina sau se duce războiul până la capăt, blochează toată economia Ucrainei, cât a mai rămas din ea sau economia de pe malul drept al Niprului, adică din partea de vest. Deci, din această perspectivă, sigur că Ucraina se va afla într-o situație devastatoare și probabil că cineva, inclusiv în Ucraina, a grăbit aceste lucruri, pentru că vine iarnă.”, a explicat sociologul.