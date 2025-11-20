Dan Dungaciu: „Trump ne-a transmis că Putin se oprește pe DONBAS, rămâne la nivelul misiunii speciale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum rușii se vor opri la Donbas, așa cum prevăd misiunile speciale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „În condițiile în care nu se va negocia cu Ucraina sau se duce războiul până la capăt, blochează toată economia Ucrainei, cât a mai rămas din ea sau economia de pe malul drept al Niprului, adică din partea de vest. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Putin se va opri pe Donbas, așa cum prevede planul misiunii speciale. Acesta a început prin a spune că sunt voci ucrainene care accelerează lucrurile. Mai mult, sunt generali care analizează datele și înțeleg că oamenii sunt distruși. Spargerea frontului, susține sociologul, și înaintarea ar dăuna Ucrainei. Ajungerea rușilor la Nipru ar fi un dezastru pentru ucraineni. Fluviul principal pentru industrii, accentuează Dungaciu, este Nipru. Fără această cale de acces, Ucraina nu mai are economie.