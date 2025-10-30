Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu China”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum politica lui Donald Trump redefinește raporturile de putere la nivel global. În opinia sa, rivalitatea dintre Statele Unite și China nu mai este doar economică, ci o confruntare strategică pentru modelarea „lumii viitorului”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu afirmă că relația dintre SUA și China a intrat într-o nouă etapă, în care comerțul a devenit o armă geopolitică. El explică faptul că măsurile luate de administrația Trump împotriva companiilor chineze au fost, de fapt, mișcări de securitate națională.
„Donald Trump a făcut acest anunț. Noi suntem acum într-o schimbare. Lumea viitorului nu s-a născut încă. Lumea trecută a murit. Și toată discuția, toate… Americanii și-au dat seama că nu te poți juca cu chinezii. Adică și-au dat seama că și chinezii au cărți destul de multe în mână. Ceea ce americanii au spus: Great power competition. Suntem și noi și chinezii. Dar au zis, hai, poate încercăm totuși să rămânem noi. Și când și-au dat seama că pun presiuni… Chinezii au pus sancțiuni. Ei au pus sancțiuni.”, explică Dan Dungaciu.
Profesorul subliniază că Trump a înțeles esența confruntării cu statul chinez. Nu mai este vorba doar despre bani sau tarife, ci despre controlul resurselor strategice și al tehnologiei.
„Când și-au dat seama că, de fapt, bătălia comercială… Comerțul nu este neutru. Nu există neutralitatea comerțului internațional. Și degeaba ai tu arme și muniții când chinezii au monopolul metalelor pământurilor rare. În momentul ăla, ei au un instrument. Când tu blochezi Huawei-ul, nu-l blochezi din rațiuni comerciale, îl blochezi din rațiuni de securitate. Deci când instrumentalizezi toate aceste povești, îți dai seama că, de fapt, bătălia militară se duce și pe alte paliere. Și Trump s-a dus la… Când negociază Trump acorduri comerciale cu China, el negociază un acord de putere cu China. El negociază câte tancuri, câte tunuri, dar că nu le numesc așa. Cât Huawei, cât metale rare, cât îmi blochezi, cât îți dau, câte semiconductoare… Pentru că toate astea devin instrumente de confruntare și de bătălie. Și amenajează discutând acorduri comerciale lumea viitorului. Pentru că acordurile pe care le-a făcut, toate blocajele, tarifele pe care le-a pus Trump sunt, de fapt, instrumente de securitate care îți amenajează lumea viitorului.”, conchide Dan Dungaciu.