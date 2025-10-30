Dan Dungaciu: „Trump negociază un acord de putere cu China”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat cum politica lui Donald Trump redefinește raporturile de putere la nivel global. În opinia sa, rivalitatea dintre Statele Unite și China nu mai este doar economică, ci o confruntare strategică pentru modelarea „lumii viitorului”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Lumea viitorului nu s-a născut încă

Dungaciu afirmă că relația dintre SUA și China a intrat într-o nouă etapă, în care comerțul a devenit o armă geopolitică. El explică faptul că măsurile luate de administrația Trump împotriva companiilor chineze au fost, de fapt, mișcări de securitate națională.

„Donald Trump a făcut acest anunț. Noi suntem acum într-o schimbare. Lumea viitorului nu s-a născut încă. Lumea trecută a murit. Și toată discuția, toate… Americanii și-au dat seama că nu te poți juca cu chinezii. Adică și-au dat seama că și chinezii au cărți destul de multe în mână. Ceea ce americanii au spus: Great power competition. Suntem și noi și chinezii. Dar au zis, hai, poate încercăm totuși să rămânem noi. Și când și-au dat seama că pun presiuni… Chinezii au pus sancțiuni. Ei au pus sancțiuni.”, explică Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Acordurile comerciale sunt, de fapt, acorduri de putere”

Profesorul subliniază că Trump a înțeles esența confruntării cu statul chinez. Nu mai este vorba doar despre bani sau tarife, ci despre controlul resurselor strategice și al tehnologiei.