Dan Dungaciu: „Spațiul politic în Europa s-a schimbat. Vin populiștii din urmă și acaparează puterea”

Alexandra Anton Marinescu
30 oct. 2025, 09:40, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a explicat că revenirea lui Donald Trump pe scena politică nu este o coincidență, ci un semnal al schimbării din spațiul politic occidental. El a arătat că mișcările considerate „populiste” nu mai pot fi tratate ca fenomene trecătoare, ci exprimă o nevoie a societății. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Donald Trump e mai mult decât Donald Trump”

Dungaciu a spus că sistemul de securitate occidental, inclusiv cel românesc, ar fi trebuit să observe din timp semnificația fenomenului Trump. El consideră că acest curent reprezintă o schimbare de paradigmă.

„Donald Trump înseamnă… e mai mult decât Donald Trump și asta trebuie să o înțelegem cu toții. Și Establishement-ul nostru de securitate trebuia să înțeleagă această chestiune de la început, că Donald Trump este mai mult decât Donald Trump. Nu vă uitați la personaj. Bun, 2016 ei zic că le-a ieșit, că a stat un mandat și că… și s-au prins ulterior că s-au înșelat când a venit la putere.”, spune analistul.

Dan Dungaciu: „Deci lumea trebuie să înțeleagă că s-a schimbat spațiul politic în Europa”

Profesorul a subliniat că Europa trece printr-o transformare, iar ascensiunea partidelor suveraniste nu mai poate fi ignorată. El a explicat că, în loc să accepte această realitate, liderii europeni au preferat să mute decizia politică la Bruxelles, pentru a limita influența guvernelor alese democratic.

„Mainstream-ul european zice așa: populiștii ăștia sunt niște agitați care vin la putere, pleacă și pe urmă lumea o să arunce cu pietre dacă vin la putere. Donald Trump a revenit la putere. Înseamnă că nevoia de Donald Trump și de acest tip de politică și de viziune e reală. Deci lumea trebuie să înțeleagă că s-a schimbat spațiul politic în Europa. Și așa zișii populiști pe care îi disprețuiește toată lumea nu sunt doar niște agitatori care vin la putere, se fac de râs și pleacă. Se schimbă lucrurile. Și ei au înțeles, am sentimentul, pentru că, tocmai pentru că au înțeles aceste lucruri, au decis să mute sediul puterii la Bruxelles, ca toți agitații ăștia pe care îi consideră, cum se spune, zvăpăiați…Chiar dacă ajung la putere, să nu aibă puterea.”, conchide Dan Dungaciu.

