Dan Dungaciu: „Trump și Putin deja s-au înțeles. Întâlnirea din Alaska e doar formală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat semnificația întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. El a subliniat că liderul rus a obținut deja un câștig strategic important înainte ca discuțiile să aibă loc. Potrivit lui, simplul fapt că Putin este din nou la masa celui mai important lider al planetei reprezintă o victorie majoră. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că întâlnirea dintre cei doi lideri nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat deja un acord de principiu. În opinia sa, europenii au înțeles rapid acest lucru, motiv pentru care reacțiile lor au fost dominate de îngrijorare.

Cel mai important om de pe planetă, la el acasă

„Cel mai important om de pe planetă, la el acasă.”, a spus Dungaciu, comentând afirmația lui Marius Tucă potrivit căreia Putin trece din postura de „criminal” și „influencer” în alegerile americane la cea de lider primit de președintele Statelor Unite.

Dan Dungaciu: „Ei deja s-au înțeles”

„Lucrurile s-au clarificat. Și de ce spun, domnul Tucă, această întâlnire, dacă fiecare dintre lideri, Trump respectiv Vladimir Putin, aveau de gând să prăbușească întâlnirea asta… Nu era nicio logică ca această întâlnire să se petreacă dacă cei doi ar fi avut de gând să se întâlnească, să spună nu ne înțelegem. Ei deja s-au înțeles. Aici e problema. Și europenii au înțeles asta. De asta încep să țipe. Au toate motivele să fie disperați. Pentru că întâlnirea asta, în oglindă, arată neputința strategică.”, afirmă Dan Dungaciu.

