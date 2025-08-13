Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Trump și PUTIN deja s-au înțeles. Întâlnirea din Alaska e doar formală”

Dan Dungaciu: „Trump și PUTIN deja s-au înțeles. Întâlnirea din Alaska e doar formală”

Alexandra Anton
13 aug. 2025, 22:18, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Trump și PUTIN deja s-au înțeles. Întâlnirea din Alaska e doar formală”
Dan Dungaciu: „Trump și Putin deja s-au înțeles. Întâlnirea din Alaska e doar formală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician a comentat semnificația întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump. El a subliniat că liderul rus a obținut deja un câștig strategic important înainte ca discuțiile să aibă loc. Potrivit lui, simplul fapt că Putin este din nou la masa celui mai important lider al planetei reprezintă o victorie majoră. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a explicat că întâlnirea dintre cei doi lideri nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat deja un acord de principiu. În opinia sa, europenii au înțeles rapid acest lucru, motiv pentru care reacțiile lor au fost dominate de îngrijorare.

Cel mai important om de pe planetă, la el acasă

„Cel mai important om de pe planetă, la el acasă.”, a spus Dungaciu, comentând afirmația lui Marius Tucă potrivit căreia Putin trece din postura de „criminal” și „influencer” în alegerile americane la cea de lider primit de președintele Statelor Unite.

Dan Dungaciu: „Ei deja s-au înțeles”

„Lucrurile s-au clarificat. Și de ce spun, domnul Tucă, această întâlnire, dacă fiecare dintre lideri, Trump respectiv Vladimir Putin, aveau de gând să prăbușească întâlnirea asta… Nu era nicio logică ca această întâlnire să se petreacă dacă cei doi ar fi avut de gând să se întâlnească, să spună nu ne înțelegem. Ei deja s-au înțeles. Aici e problema. Și europenii au înțeles asta. De asta încep să țipe. Au toate motivele să fie disperați. Pentru că întâlnirea asta, în oglindă, arată neputința strategică.”, afirmă Dan Dungaciu.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

Marian Vanghelie: „L-am ajutat cu ANUMITE lucruri pe Traian Băsescu, dar era neserios”

Viorica Dăncilă: „NIMENI nu ne va scoate din Uniunea Europeană”

Ion Cristoiu: „Nicușor DAN are nevoie ca la Externe și Apărare să fie doi analfabeți”

Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Evz.ro
Adevărul din spatele zâmbetelor regale: gelozia lui Charles față de Prințesa Diana
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară
EXCLUSIV Cât a costat vizita oficială în Austria a președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială
23:00
Cât a costat vizita oficială în Austria a președintelui Nicușor Dan. Deplasarea membrilor familiei nu a fost plătită de Administrația Prezidențială
VIDEO Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale
22:56
Pachetul 2 ține coaliția în blocaj / Bolojan: Ședințele nu s-au derulat în condiții normale
VIDEO Ilie Bolojan nu cedează în fața profesorilor: Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani
22:36
Ilie Bolojan nu cedează în fața profesorilor: Nu tăiem salarii, dar se va munci mai mult la clasă cu aceiași bani
VIDEO Ilie Bolojan spune că au fost și dezinformări despre pilonul II de pensii: „Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile”
22:30
Ilie Bolojan spune că au fost și dezinformări despre pilonul II de pensii: „Până săptămâna viitoare vom clarifica lucrurile”
VIDEO China anunță EVACUAREA unei nave militare americane dintr-o zonă disputată /Washingtonul respinge acuzațiile ”false” ale Beijingului
22:22
China anunță EVACUAREA unei nave militare americane dintr-o zonă disputată /Washingtonul respinge acuzațiile ”false” ale Beijingului
ACTUALITATE Alexandru Nazare: „Avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”
22:13
Alexandru Nazare: „Avem o creștere temporară mare a inflației, dar trecem peste ea în acest an de zile”