Dan Dungaciu: „Viktor Orban va rămâne în picioare și mulți se vor întreba de ce nu am făcut și noi ca Ungaria”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a transmis că Europa nu va renunța la conflictul cu Rusia. El a vorbit despre motivele politice, economice și de securitate care fac ca războiul să devină parte din strategia europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ei vor avea acest război, au nevoie de acest război, mai au niște bani”

Dungaciu a descris logica europeană: indiferent dacă americanii schimbă direcția, europenii nu vor renunța la narațiunea confruntării cu Rusia.

„Deci războiul rece devine, știți cum zicea cineva, că istoria se repetă în formă de comedie. Va fi o mică comedie, dincolo de dramatismul și tragedia din Ucraina. Pentru că europenii vor avea războiul lor. Și rușii sunt gata să ne atace. De asta tot apar din când în când rapoarte care spun că rușii… Sigur că Europa va plăti că-și asumă Ucraina. Cel puțin pentru motivul că americanii nu și-o asumă. (…) Deci ei s-au dus să susțină această narațiune și narațiunea va continua pentru că europenii nu se vor preda. Ei vor avea acest război, au nevoie de acest război, mai au niște bani.”, crede sociologul.

Cât vom lua de la sănătate și educație ca să plătim războiul

Marius Tucă a pus o întrebare legată de costuri: câți bani vor fi luați din domenii precum sănătate și educație pentru finanțarea războiului? Dungaciu spune că sacrificiile vor continua.