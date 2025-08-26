Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Tomozei: „La Reuniunea Anuală a Diplomației, niciun reprezentant din ASIA nu a fost invitat”

Dan Tomozei: „La Reuniunea Anuală a Diplomației, niciun reprezentant din ASIA nu a fost invitat”

Serdaru Mihaela
26 aug. 2025, 10:08, Marius Tucă Show
Dan Tomozei: „La Reuniunea Anuală a Diplomației, niciun reprezentant din ASIA nu a fost invitat

În ediția din 25 august 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Tomozei a vorbit despre experiența diplomaților români trimiși în China. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Tomozei a spus că mulți dintre diplomații noștri au mandate scurte, de doar trei luni, iar acest timp este prea puțin pentru a înțelege cu adevărat Beijingul și viața în China. El a criticat faptul că unii diplomați ajung să fie cunoscuți în mediul public mai mult pentru viața lor socială, adesea consumând alcool în loc să se concentreze pe munca diplomatică.

„Noi avem oameni care vin pentru trei luni la Beijing, pentru că atâta au mandatul. În trei luni nu reușesc să vezi Beijing. Avem oameni trimiși diplomați care devin vedete în mediul public cu paharul în gură.  Avem oameni care au copii. Sunt la cărciumă. Sunt consumatori, performanți și se și lasă pozați, că asta-i problema” , afirmă Tomozei.

În plus, Dan Tomozei a subliniat că, în dezbaterile recente ale Diplomației Române de la București, Asia și China au fost aproape ignorate, deși este o regiune extrem de importantă pe scena globală.

„Și astăzi am fost foarte căutat, pentru că astăzi a început la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Astăzi Asia și China nu au fost menționate în dezbatările primei zile a Reuniunii Diplomației Române” , spune Tomozei.

Marius Tucă a prezentat și două cărți importante despre China, scrise de Dan Tomozei care pot fi găsite în librării și online. Prima, Modelul chinez, publicată în 2016 cu o prefață de Ion Cristoiu și Viorel Isticioaia Budura, oferă o perspectivă detaliată asupra tradițiilor și familiei chinezești.

„Stai o secundă să prezint două cărți ale tale. Dan Tomozei, Un prieten adevărat China, apropo de ceea ce spuneai, cu o prefață scrisă de Ion Cristoiu și Viorel Isticioaia Budura. Și a doua carte, Statul în secolul XXI- Modelul chinez”, conchide moderatorul.

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
ACTUALITATE Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
13:55
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamnă. Vezi aici rezultatele finale la BAC, după contestații
EXTERNE Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
13:52
Australia, gest radical! ÎNTRERUPE relațiile diplomatice cu IRANUL și îl expulsează pe ambasador: „Acte orchestrate pe teritoriul australian”
VIDEO Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
13:39
Andrei Muraru recunoaște că ANULAREA alegerilor a produs „CONFUZIE” la Washington
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
VIDEO Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
13:38
Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul