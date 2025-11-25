Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”

Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”

Cătălin Costache
25 nov. 2025, 22:30, Marius Tucă Show

În ediția din 25 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a prezentat un set extins de propuneri sociale dedicate categoriilor vulnerabile și celor care muncesc, subliniind necesitatea echilibrării diferențelor din București. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Băluță a explicat că programul său se adresează exclusiv oamenilor care au muncit, muncesc sau se află în imposibilitatea de a munci, declarând ferm că măsurile propuse nu includ persoanele care nu au lucrat și nu muncesc. El a subliniat că politicile sociale trebuie să fie țintite și eficiente, nu generalizate.

Printre măsurile anunțate, Băluță a detaliat sprijinul pentru plata energiei termice în iarnă, ajutoare pentru medicamente, subvenții dedicate familiilor numeroase, dar și un program amplu de sprijin pentru tineri, ce include chirii subvenționate și acces la locuri de muncă bine plătite în companiile colaboratoare ale Primăriei.

Daniel Băluță: „Primul lucru pe care vreau să-l spun este că zona de adresabilitate pe care aceste propuneri pe care le fac bucureștenilor o au este legată direct de oamenii care au muncit, oamenii care muncesc și oamenii care sunt în imposibilitatea de a munci. Aceste măsuri (sociale) nu se adresează oamenilor care nu au muncit și nu muncesc. Pentru ei nu există nicio formă de înțelegere din punctul meu de vedere.

Pentru acești oameni aflați în nevoie, și am câteva praguri – venit de până în 3000 de lei, printr-un mix de măsuri, poate să îl califice pe om pentru a avea 100% subvenție pe energia termică pe această perioadă a iernii. Pentru un om cu un venit de până la 2500 de lei, putem veni cu un sprijin de până la 500 de lei pentru medicamente.
Pentru familiile cu mai mult de 3 copii, putem veni cu un ajutor de 1000 de lei pe lună.

Pentru tineri, chirii subvenționate. Avem o foarte mare problemă, mai ales pentru tinerii cu studii elementare și medii. Viața acestora, viața decentă în acest oraș, este aproape imposibilă. Pentru ei, alături de acest program al chiriilor, avem un program foarte important de a-i ajuta să-și obțină un loc de muncă bine plătit.

Prin resursa pe care Primăria Generală o are, alături de primăriile de sector, sunt o grămadă de companii. Acestea sunt categoriile pe care le vizez – cei care se află în nevoie, cei care au muncit, cei care muncesc sau sunt în imposibilitatea de a munci.

Dincolo de partid, profesia mă determină să acționez în acest mod. Într-o societate plină de ură, cred că este momentul să spunem stop și să ne aplecăm foarte mult către problemele oamenilor. Unii dintre ei trăiesc în condiții ieșite din comun. Măsurile astea nu fac decât să echilibreze decalajul de dezvoltare dintre Nord și Sud.”

Ediție integrală

Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
VIDEO Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
23:19
Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”
SĂNĂTATE Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
22:56
Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier
EXCLUSIV Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
22:56
Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski
ACTUALITATE Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil
22:29
Anunțul ministrului ungar de Externe despre interesul Ungariei de a importa gaze din Neptun Deep. Interesul MOL pentru Lukoil
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu