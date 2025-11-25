Daniel Băluță: „Măsurile sociale nu sunt destinate oamenilor care nu muncesc și nu au muncit”

În ediția din 25 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a prezentat un set extins de propuneri sociale dedicate categoriilor vulnerabile și celor care muncesc, subliniind necesitatea echilibrării diferențelor din București. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Băluță a explicat că programul său se adresează exclusiv oamenilor care au muncit, muncesc sau se află în imposibilitatea de a munci, declarând ferm că măsurile propuse nu includ persoanele care nu au lucrat și nu muncesc. El a subliniat că politicile sociale trebuie să fie țintite și eficiente, nu generalizate.

Printre măsurile anunțate, Băluță a detaliat sprijinul pentru plata energiei termice în iarnă, ajutoare pentru medicamente, subvenții dedicate familiilor numeroase, dar și un program amplu de sprijin pentru tineri, ce include chirii subvenționate și acces la locuri de muncă bine plătite în companiile colaboratoare ale Primăriei.

Daniel Băluță: „Primul lucru pe care vreau să-l spun este că zona de adresabilitate pe care aceste propuneri pe care le fac bucureștenilor o au este legată direct de oamenii care au muncit, oamenii care muncesc și oamenii care sunt în imposibilitatea de a munci. Aceste măsuri (sociale) nu se adresează oamenilor care nu au muncit și nu muncesc. Pentru ei nu există nicio formă de înțelegere din punctul meu de vedere.

Pentru acești oameni aflați în nevoie, și am câteva praguri – venit de până în 3000 de lei, printr-un mix de măsuri, poate să îl califice pe om pentru a avea 100% subvenție pe energia termică pe această perioadă a iernii. Pentru un om cu un venit de până la 2500 de lei, putem veni cu un sprijin de până la 500 de lei pentru medicamente.

Pentru familiile cu mai mult de 3 copii, putem veni cu un ajutor de 1000 de lei pe lună.

Pentru tineri, chirii subvenționate. Avem o foarte mare problemă, mai ales pentru tinerii cu studii elementare și medii. Viața acestora, viața decentă în acest oraș, este aproape imposibilă. Pentru ei, alături de acest program al chiriilor, avem un program foarte important de a-i ajuta să-și obțină un loc de muncă bine plătit.

Prin resursa pe care Primăria Generală o are, alături de primăriile de sector, sunt o grămadă de companii. Acestea sunt categoriile pe care le vizez – cei care se află în nevoie, cei care au muncit, cei care muncesc sau sunt în imposibilitatea de a munci.

Dincolo de partid, profesia mă determină să acționez în acest mod. Într-o societate plină de ură, cred că este momentul să spunem stop și să ne aplecăm foarte mult către problemele oamenilor. Unii dintre ei trăiesc în condiții ieșite din comun. Măsurile astea nu fac decât să echilibreze decalajul de dezvoltare dintre Nord și Sud.”

