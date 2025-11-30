Daniel Băluță: „Multe PROIECTE pe care le-am făcut în sectorul 4 sunt folosite de toți bucureștenii”

Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă din 25 noiembrie 2025, a subliniat importanța puterii exemplului în relațiile cu oamenii, evidențiind realizările Primăriei Sectorului 4. El a spus că Sectorul 4 gestionează cea mai importantă investiție din România în acest moment: magistrala de metrou care include Gara de Nord, Gara Progresul și 14 stații de metrou, precum și lucrările la planșeul Unirii și pasaje esențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Băluță a menționat și proiectul de extindere a liniei de tramvai, care va lega estul de vestul Capitalei, împreună cu lucrările de infrastructură rutieră, cum ar fi lărgirea Șoselei Turnu Măgurele, Pasajul Europa Unită și Pasajul Apărătorii Patriei, urmate de un al treilea pasaj peste Șoseaua Olteniței în 2026. Aceste investiții sunt gândite pentru a rezolva traficul auto și pentru a facilita legătura prin tramvai între Berceni și Șoseaua Petricani.

„Oamenii să știe, de exemplu, că Primăria Sectorului 4 gestionează cea mai importantă investiție din România de astăzi: Gara de Nord, Gara Progresul, 14 stații de metrou. Trebuie să știe că astăzi Primăria Sectorului 4 realizează lucrările de la Planșeul Unirii și Pasajul Unirii, că Primăria Sectorului 4 este cea care va lega estul Capitalei de vestul Capitalei cu ajutorul liniei de tramvai ce se va prelungi de la Biserica Sfânta Vineri la Mitropoliei. Că astăzi Primăria Sectorului 4 este cea care lucrează efectiv la inelul median, a făcut lărgirea pentru Șoseaua Luică, Șoseaua Turnu Măgurele, a făcut Pasajul Europa Unită, lucrează la Pasajul Apărătorii Patriei și la anul se apucă și de al 3-lea pasaj peste Șoseaua Olteniței” , spune Daniel Băluță.

De asemenea, Primăria Sector 4 construiește un spital important pentru toți bucureștenii, Institutul Național de Pneumoftiziologie Marius Nasta, și a realizat deja o unitate de primiri urgențe, o stație de pompieri, lucrând la o a doua, toate aceste realizări având impact asupra întregului București.