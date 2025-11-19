Daniel Băluță: „Nu m-am gândit că voi CANDIDA la Primăria Capitalei”

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, Daniel Băluță și-a exprimat gândurile privind partea sa politică și realizările de până acum. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Întrebat dacă și-a imaginat o candidatură pentru Primăria Capitalei, Băluță a răspuns: „Nu. Sunt lucruri pe care nu ți le programezi, ele vin, dacă vreți, în concordanță cu lucrurile care se întâmplă. Un oraș este un oraș viu. Apar de fiecare dată oameni extrem de interesanți, unii mânați de bunăvoință, alții cu mai puțină bunăvoință, cum este întreaga societate și nu m-am gândit la lucrul acesta.”

Băluță a detaliat câteva dintre proiectele majore pe care le-a gestionat în această perioadă, subliniind importanța lor pentru toți locuitorii Bucureștiului, nu doar pentru sectorul pe care îl reprezintă.