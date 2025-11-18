Daniel Băluță: „TRAFICUL nu se rezolvă doar din semafoare, taxe și eliberarea de trotuare”

În ediția „Marius Tucă Show” din 18 noiembrie 2025, s-a discutat despre necesitatea ca Bucureștiul să dezvolte o identitate bine definită odată cu mandatul noului primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Marius Tucă a subliniat că orașul este acum „praf din multe feluri” și că există o „harababură” generală, fără o direcție vizibilă sau o amprentă puternică a administrației locale. Și-a exprimat dorința ca următorul primar general să lase o amprentă vizibilă asupra Capitalei, astfel încât, peste câțiva ani, bucureștenii să poată spune: „Acesta e orașul lui Băluță” sau „Acesta e orașul lui Anca Alexandrescu”.
„E foarte important după mandatul dumneavoastră sau după mandatul celui care va fi primar general, Bucureștiul să aibă o identitate, pentru că acuma orașul ăsta este praf din multe feluri, este o harababură. Adică, eu mi-aș dori un primar general care să-și pună amprenta asupra orașului și să vină bucureștenii peste 3 ani sau peste 7 ani să spună, ăsta e orașul lui Băluță sau ăsta e orașul lui Anca Alexandrescu și așa mai departe. Adică mi-aș dori foarte tare ca cel care vine, care va fi primarul general, să dea o identitate a orașului ăstuia, să-l reprezinte orașul și să rămână numele lui scris acolo, că el a făcut din București ceea ce vorbim amândoi aici” , spune Tucă.
Daniel Băluță a evidențiat că Bucureștiul are nevoie de mai multe proiecte majore, nu doar de un singur obiectiv. El a mai menționat că există deja exemple de succes, cum ar fi construcția singurului patinoar din București și realizarea unor segmente de metrou.
„Cel puțin pentru o bucată din București, am demonstrat că se poate. Astăzi avem singurul patinoar din București. Am făcut metrou, putem să extindem și sunt convins că în emisiunile viitoare o să luăm rând pe rând să discutăm aceste tipuri, fie că vorbim despre transport și avem aici de la metrou la tramvai. Vrem să ajungă tramvaiul din Berceni până în Pipera. Vrem să închidem inelul median, avem de închis autostrada A0. Avem de închis șoseaua de centură, asta presupune o colaborare deosebită între Primăria Municipiului București și Guvernul României. Numai la Piața Unirii, avem nevoie să generăm comunicare între estul și vestul capitalei de la Mitropolie, la Sfânta Vineri, trebuie să închidem linia de tramvai, astfel încât să putem să mergem continuu din estul, vestul Bucureștiului. Avem nevoie, inclusiv acolo, la acest planșeu suplimentar de un tunel de comunicare între cele două magistrale de metrou M1M2″ , conchide Daniel Băluță.