Daniel Băluță: „TRAFICUL nu se rezolvă doar din semafoare, taxe și eliberarea de trotuare”

În ediția „Marius Tucă Show” din 18 noiembrie 2025, s-a discutat despre necesitatea ca Bucureștiul să dezvolte o identitate bine definită odată cu mandatul noului primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a subliniat că orașul este acum „praf din multe feluri” și că există o „harababură” generală, fără o direcție vizibilă sau o amprentă puternică a administrației locale. Și-a exprimat dorința ca următorul primar general să lase o amprentă vizibilă asupra Capitalei, astfel încât, peste câțiva ani, bucureștenii să poată spune: „Acesta e orașul lui Băluță” sau „Acesta e orașul lui Anca Alexandrescu”.

„E foarte important după mandatul dumneavoastră sau după mandatul celui care va fi primar general, Bucureștiul să aibă o identitate, pentru că acuma orașul ăsta este praf din multe feluri, este o harababură. Adică, eu mi-aș dori un primar general care să-și pună amprenta asupra orașului și să vină bucureștenii peste 3 ani sau peste 7 ani să spună, ăsta e orașul lui Băluță sau ăsta e orașul lui Anca Alexandrescu și așa mai departe. Adică mi-aș dori foarte tare ca cel care vine, care va fi primarul general, să dea o identitate a orașului ăstuia, să-l reprezinte orașul și să rămână numele lui scris acolo, că el a făcut din București ceea ce vorbim amândoi aici” , spune Tucă.

Daniel Băluță a evidențiat că Bucureștiul are nevoie de mai multe proiecte majore, nu doar de un singur obiectiv. El a mai menționat că există deja exemple de succes, cum ar fi construcția singurului patinoar din București și realizarea unor segmente de metrou.