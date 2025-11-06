Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gheorghe Nețoiu: „De obicei, lumea ține 10 găini și 2 cocoși. Noi avem 10 cocoși și 2 găini”

Cătălin Costache
06 nov. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
În ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gheorghe Nețoiu, candidat pentru funcția de primar al Capitalei, a atras atenția asupra crizei care afectează firmele românești, cauzată în principal de întârzierile rambursărilor de TVA și asupra colectării scăzute a acestui impozit la buget. Nețoiu avertizează că, în aceste condiții, statul „omoară” firmele care încă mai funcționează, lăsând foarte mulți agenți economici la limita insolvenței. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gheorghe Nețoiu a explicat că întârzierile plăților și măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan reduc dramatic capacitatea companiilor de a supraviețui, ceea ce are efecte directe asupra încasărilor bugetare. Acesta a comparat situația actuală din România cu cea a unei gospodării spunând că „De obicei, lumea ține 10 găini și 2 cocoși. Noi ținem 10 cocoși și 2 găini”.

Gheorghe Nețoiu: „O mare problemă care e acum – peste 2 miliarde de euro din TVA nu s-a încasat anul trecut. Eu plătesc TVA-ul la firmă. În mai-iunie strâng și (statul) nu-mi dă banii nici după 4-5 luni. Nu mă refer la mine, ci la firmele care încă mai sunt pe picioare. Statul n-are bani să îți dea. Dacă tu îl omori și pe ală care mai plătește, 35%, până la urmă, mulți sunt în insolvență. Mulți sunt pe muchie de cuțit. De unde mai încasezi? Noi omorâm și găinile care mai ouă. De obicei, lumea ține 10 găini și 2 cocoși. Noi ținem 10 cocoși și 2 găini.”

