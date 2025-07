În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea, politician și Membru al Parlamentului European, a vorbit despre George Simion și campania de președinție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea a vorbit despre George Simion și campania acestuia la prezidențiale. Politicianul susține că George Simion i-ar fi propus să candideze la președinție din partea AUR. La doar două săptămâni de la propunere, Simion ar fi venit și ar fi retras oferta. Acesta ar fi invocat două argumente pentru care Piperea nu putea candida. Notorietatea lui Simion a fost primul argument adus. Al doilea a fost legat de Călin Georgescu, care nu ar fi susținut niciun alt candidat în afara lui Simion. Dan Dungaciu, spune europarlamentarul, a fost o propunere pertinentă, dar a fost făcut zob de presă și a fost nevoit să se retragă. Piperea susține că alt candidat din partea AUR ar fi avut alte șanse în fața lui Nicușor Dan. Despre un posibil boicot al alegerilor, politicianul spune că nu e democratic. În plus, menționează acesta, nu ar fi influențat deznodământul alegerilor.

„Da, cred că ar fi fost mai bine dacă nu ar fi candidat George Simion la președinție. El este cel care, după ce a discutat cu mai multe personalități din AUR și din afara AUR, a fost cel care mi-a făcut mie oferta să candidez la prezidențiale și cu jumătate de gură am spus da, sunt de acord, însă trebuie să facem și să dregem. La o săptămână, însă, a venit și a spus nu se poate, pentru că, unu la mână, el are notorietatea cea mai mare, ceea ce este clar și acum are notorietate de 99%. Doi, domnul Georgescu nu susține pe nimeni altcineva decât pe el, pe George Simion. Adică mi-a spus foarte clar, în față, că trebuie să-și asume această responsabilitate. Dan Dungaciu a fost anunțat ca potențial candidat acum, la ora 8:00 dimineață și până seara era făcut zob în presă. Da, și omul a fost nevoit să renunțe, nu că ar fi acceptat ceva de genul acesta. Dar, repet, cred că un alt candidat la prezidențiale, altul decât George Simion, ar fi avut alte șanse în fața lui Nicușor Dan. Eu l-am criticat pe George Simion, când anul trecut, de exemplu, a ieșit în public și a spus că boicotăm alegerile locale. Nu e democratic acest lucru. Crezi că s-ar fi împiedicat băieții aceștia de boicotul nostru? I-ar fi durut la bască.”, a explicat politicianul.