Gigi Nețoiu: „Al treilea război mondial va fi război economic”

În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ipoteza unui viitor război mondial, dar și despre ce a motivat retragerea trupelor militare americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu și-a prezentat perspectiva cu privire la ideea izbucnirii unui al Treilea Război Mondial, dat fiind contextul geopolitic actual tensionat. Omul de afaceri susține că, din perspectiva sa, în 2025 singurul război care poate exista ar fi unul de tip economic, nu unul clasic armat.
„Nu o să fie niciun război. Eu, ca ofițer, în ’82 am învățat că al Treilea Război Mondial va fi un război economic. Deci, de-aia de Ceaușescu a înfometat poporul și a lăsat țara pe zero, noi din contră aveam de încasat încă vreo șapte-opt miliarde.
De asemenea, Nețoiu a vorbit și despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării noastre, susținând că implicarea anumitor actori europeni ar fi dus la această decizie din partea conducerii Statelor Unite.
„De ce au plecat trupele americane? Pentru că au venit francezii… V-am spus că sunt unul dintre cei mai informați oameni din București. Având această șansă, generația ’89 a colegilor mei, să fim cât de cât foarte bine pregătiți și să învățăm foarte multă carte… Domnul Soros unde mai e? Ați auzit-o? Au încercat USR, n-au făcut o mie de combinații. Păi cine l-a adus pe domnul Bolojan? Tot dânsul. Pe domnul Drulă? Pe domnul Nicușor? Toți ăștia au fost ajutați la școală. Nu știu unde e domnul Soros. Știți lupta domnului Trump cu domnul Soros.”