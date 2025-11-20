Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Al treilea război mondial va fi război ECONOMIC”

Gigi Nețoiu: „Al treilea război mondial va fi război ECONOMIC”

Malina Maria Fulga
20 nov. 2025, 09:44, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Al treilea război mondial va fi război economic”

În cadrul unei ediții transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ipoteza unui viitor război mondial, dar și despre ce a motivat retragerea trupelor militare americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu și-a prezentat perspectiva cu privire la ideea izbucnirii unui al Treilea Război Mondial, dat fiind contextul geopolitic actual tensionat. Omul de afaceri susține că, din perspectiva sa, în 2025 singurul război care poate exista ar fi unul de tip economic, nu unul clasic armat.

„Nu o să fie niciun război. Eu, ca ofițer, în ’82 am învățat că al Treilea Război Mondial va fi un război economic. Deci, de-aia de Ceaușescu a înfometat poporul și a lăsat țara pe zero, noi din contră aveam de încasat încă vreo șapte-opt miliarde.

De asemenea, Nețoiu a vorbit și despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării noastre, susținând că implicarea anumitor actori europeni ar fi dus la această decizie din partea conducerii Statelor Unite.

„De ce au plecat trupele americane? Pentru că au venit francezii… V-am spus că sunt unul dintre cei mai informați oameni din București. Având această șansă, generația ’89 a colegilor mei, să fim cât de cât foarte bine pregătiți și să învățăm foarte multă carte… Domnul Soros unde mai e? Ați auzit-o? Au încercat USR, n-au făcut o mie de combinații. Păi cine l-a adus pe domnul Bolojan? Tot dânsul. Pe domnul Drulă? Pe domnul Nicușor? Toți ăștia au fost ajutați la școală. Nu știu unde e domnul Soros. Știți lupta domnului Trump cu domnul Soros.”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
10:30
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
10:00
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
09:00
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
08:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
08:00
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
07:30
Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”