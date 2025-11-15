Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Partidele tradiționale și-au consumat bateriile. Oamenii nu mai ies la VOT”

Malina Maria Fulga
15 nov. 2025, 13:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, critica lipsa de transparență în ceea ce privește administrarea banului public la nivel local, spunând că ar fi și unul dintre factorii care au dus la șubrezirea încrederii electoratului în clasa politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Omul de afaceri Gigi Nețoiu susține că la nivel local administrativ ar trebui să investim banii din taxe și impozite în funcție de nevoile și dorințele cetățenilor, și că de-a lungul anilor, din lipsa transparenței privind aceste cheltuieli, a scăzut încrederea cetățenilor în autoritățile locale.

„Bugetul care este și în urma referendumului, ce vor stabili ca fiind priorități oamenii, acolo se vor duce banii. Ei sunt cei care simt cel mai bine. Oamenii care nu au această posibilitate să facă școli la Paris, să facă vacanțe nu știu unde. La ei nu s-a gândit nimeni. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, ați văzut și noi astăzi, 60% nu mai ies la vot. Adică oamenii nu mai au încredere. Eu cred că partidele și-au consumat bateriile pe românește.”

Nețoiu susține că în ipoteza în care ar câștiga alegerile de la Primăria Capitalei, ar promite transparență totală în ceea ce privește investițiile și cheltuielile publice.

„Vor știi fiecare leuț pe care l-au plătit din taxe și impozite, unde se va duce. Ședințele se pot face oriunde. Și cu o mie de oameni, și cu 500, și cu 200. Nu va exista ședință de consiliu unde se va vota, unde din bugetul primăriei vor fi prioritățile, unde vor pleca banii, fără să știe toată lumea. Și atunci vreau să vadă și ei. Ce a votat USR-ul, ce a votat PNL-ul, ce a votat PSD-ul. Să știe cui au dat voturile.”

