Gigi Nețoiu: „Drulă joacă un rol important. Dacă renunța la luptă, lucrurile erau complicate”

Malina Maria Fulga
03 dec. 2025, 22:45, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a făcut câteva declarații cu privire la deznodământul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, prezintă o imagine de ansamblu asupra scenei politice în apropierea încheierii campaniei electorale pentru Primăria București. Acesta vorbește despre principalele trusturi de presă din România, dar și despre candidatul USR, Cătălin Drulă. Nețoiu afirmă că Drulă nu se va retrage din cursa de la Capitală în favoarea unui alt candidat.

„Deci, ca la Papa, începe să iasă fum, lucrurile s-au liniștit, toată lumea e mulțumită. Domnul Voiculescu, mulțumit. Domnul Ghiță cu România TV. Domnul Maricel, cred că este mai șifonat din combinația asta.

Prietenul meu, domnul Drulă, e bine. Chiar dacă nu mai prinde odată o funcție mai importantă, mai are șansă imediat să se recupereze. Cine joacă rolul hotărâtor? Domnul Drulă. Dacă renunța la luptă, era încurcată treaba. Nu se va retrage.”

De asemenea, Gigi Nețoiu face o declarație în premieră, afirmând că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul acesta, el i-a acordat votul său președintelui Nicușor Dan. Acesta sugerează că, în perspectiva sa, George Simion nu ar fi fost un candidat potrivit pentru poziția de președinte al României.

„Președintele nostru, că și eu i-am dat votul, o singură dată l-am votat pe domnul președinte. Acum, când am fost la turul al doilea. Decât să-l votez pe scandalagiul ăla care tot timpul face scandaluri de 7 ani de zile, ce să faci cu Simion?”

