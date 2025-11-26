Gigi Nețoiu: „Am fost prin București și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre problema șantierelor deschise de ani de zile în București, pe care a sesizat-o în timpul plimbărilor sale pe străzile Capitalei din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, a semnalat o mare problemă cu care se confruntă bucureștenii. Mai exact, acesta a vorbit despre numeroase șantiere care stau deschise de ani de zile. Acesta susține că ar fi peste 80 de astfel de șantiere, unele dintre ele având termene de finalizare cu ani în urmă.

„În fiecare zi, program în piețe, vreau să vă spun ceva. Acum, v-am spus, eu mergând mereu la fermă, nu prea veneam prin centru. Veneam la birou. Birou, Mogoșoaia, Mogoșoaia, Cetate. De primăvara până toamna, cam nouă luni de zile. Și am rugat staful de campanie, am fost puțin prin București. Sunt peste, am identificat noi, peste 80 și ceva de șantiere începute. De ce e blocată circulația? Și dacă dumneavoastră vedeți mai mult de 3-4 oameni lucrând pe aceste șantiere… Și unde se lucrează la ora 16, că sunt 5, că sunt 6? La ora 16, toată lumea închisă, a plecat acasă. Au tăiat-o. Șantierul ăsta deschis, la Nicușor, am fost acolo, șantier început de șapte ani. Trebuia să fie terminat din 10 octombrie 2023. Deci sunt doi ani și jumătate. Închis, prăpădit, nimeni. Mizerie, gunoaie, miroase a droguri peste tot. Nimeni nu mai are niciun fel de respect pentru nimeni. Orașul ăsta e atât de greu și de insuportabil, încât lumea nu știe încotro să o mai ia.”

Omul de afaceri se plânge și de problema traficului din București, unde spune el, autoritățile nu doresc să găsească alternative pentru fluidizarea traficului. În contrast cu asta, oferă exemplul Chinei, unde spune Nețoiu, există soluții eficiente pentru rezolvarea unor astfel de probleme