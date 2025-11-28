Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „La anumite ore este imposibil să circuli prin BUCUREȘTI. Nu avem locuri de parcare”

Gigi Nețoiu: „La anumite ore este imposibil să circuli prin BUCUREȘTI. Nu avem locuri de parcare”

Serdaru Mihaela
28 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre problemele majore legate de traficul din București, descriind orașul ca fiind foarte aglomerat și infernal pentru șoferi. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a menționat că dificultățile din trafic sunt cauzate de mașini parcate neregulamentar, lipsa locurilor de parcare și autorizații date fără să se asigure spații suficiente pentru parcare. Netoiu a remarcat că un bucureștean pierde mult timp în trafic, afectând productivitatea zilnică, iar zonele centrale sunt în stare proastă, cu clădiri deteriorate și străzi murdare.

„Eu v-am zis seara la anumite ore, plec de obicei mai târziu. La anumite ore este practic imposibil să circuli în București. Și încă o dată, n-au făcut absolut nimic. Mașini parcate pe stânga, pe dreapta, nu le creează niciun loc. Au dat autorizații, n-au locuri de parcare, deci este infernal. Un oraș care-ți mănâncă cel puțin 60% din timpul tău când ar trebui să produci sau să faci ceva. Este incredibil” , spune Gigi Nețoiu.

El a făcut și o critică la adresa autorităților care nu au reușit să rezolve aceste probleme nici după mulți ani, menționând barul Melody și zona Bălcescu ca simboluri ale degradării urbane. Netoiu a încheiat cu un apel la conștientizarea serioasă a situației din București, subliniind că orașul continuă să sufere în mod constant din cauza managementului defectuos al infrastructurii și al traficului.

„Barul Melody care era emblematic, toți străinii care veneau (…) Toate clădirile astea o să cadă. Vă dau cuvântul meu de onare, mizerie. Au pus niște meșe din astea unde mai încasează niște bani pentru publicitate să mascheze și acolo este nenorocire. Și acolo este nenorocire. Nu mai vorbim de Gara de Nord, nu mai vorbim de Berzei, și nu mai vorbim de toate străzile adiacente care sunt și în jurul guvernului, cum mergi spre Gara și să ieși la Piața Victoriei pe Dr. Felix, pe acolo,e norocirea de pe lume. Adică nimic, nimic, nimic” , afirmă Gigi Nețoiu.

