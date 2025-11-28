Gigi Nețoiu: „La anumite ore este imposibil să circuli prin BUCUREȘTI. Nu avem locuri de parcare”

Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre problemele majore legate de traficul din București, descriind orașul ca fiind foarte aglomerat și infernal pentru șoferi. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a menționat că dificultățile din trafic sunt cauzate de mașini parcate neregulamentar, lipsa locurilor de parcare și autorizații date fără să se asigure spații suficiente pentru parcare. Netoiu a remarcat că un bucureștean pierde mult timp în trafic, afectând productivitatea zilnică, iar zonele centrale sunt în stare proastă, cu clădiri deteriorate și străzi murdare.

„Eu v-am zis seara la anumite ore, plec de obicei mai târziu. La anumite ore este practic imposibil să circuli în București. Și încă o dată, n-au făcut absolut nimic. Mașini parcate pe stânga, pe dreapta, nu le creează niciun loc. Au dat autorizații, n-au locuri de parcare, deci este infernal. Un oraș care-ți mănâncă cel puțin 60% din timpul tău când ar trebui să produci sau să faci ceva. Este incredibil” , spune Gigi Nețoiu.

El a făcut și o critică la adresa autorităților care nu au reușit să rezolve aceste probleme nici după mulți ani, menționând barul Melody și zona Bălcescu ca simboluri ale degradării urbane. Netoiu a încheiat cu un apel la conștientizarea serioasă a situației din București, subliniind că orașul continuă să sufere în mod constant din cauza managementului defectuos al infrastructurii și al traficului.