Gigi Nețoiu: „La noi LEGILE sunt numai pentru cei săraci, nu și pentru cei bogați”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre problemele României în ceea ce privește turismul comparativ cu alte state, dar și despre separarea puterilor în stat și respectarea justiției indiferent de statutul social. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, a vorbit despre turismul românesc și motivele pentru care țara noastră nu reușește să atragă turiști străini. Acesta compară România cu Dubaiul, despre care spune el că este o țară în care legile și justiția sunt respectate, motiv pentru care mulți oameni își doresc să locuiască acolo.

„Nu poți ca și în afaceri, dacă nu investești, nu poți să atragi turiști. Lumea, când pleacă în vacanță, ce vrea? Timp, să se simtă bine. În Dubai, legile sunt legi și pentru ăia bogați, și pentru ăia săraci. La noi, legile sunt doar pentru ăia săraci.”

În ceea ce privește țara noastră, omul de afaceri afirmă că doar oamenii de rând sunt supuși legii și regulilor, spre deosebire de oamenii cu funcții de putere sau statut social înalt. Acesta aduce ca argumente situația în care Oana Gheorghiu a fost reclamată la CSM pentru anumite declarații publice, iar primarul Nicșuor Dan nu ar fi aprobat cererea de începere a urmăririi penale.

„Pentru cei bogați, ați văzut și acum cu domnul Nicușor, au reclamat-o cei din Justiție, de la CSM, pe doamna Gheorghiu? Și domnul Nicușor a spus că nu aprobă începerea urmăririi. Cum mai avem separarea puterilor în stat? Păi atunci facem fiecare ce vrem, ca drept dovadă. Și aveți și cu anularea legilor și ce s-a întâmplat.”

