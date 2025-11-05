Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”

Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat”

05 nov. 2025, 23:19, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat

În cadrul emisiunii Marius Tucă din 5 noiembrie 2025, Gigi Netoiu și-a exprimat nemulțumirile legate de clasa politică și starea actuală a administrației locale, făcând un apel la responsabilitate și transparență. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Vă e teamă de Drulă?” a fost întrebarea cu care a deschis dialogul Marius Tucă, urmând apoi discuția despre actualii contracandidați și momentul potrivit pentru schimbare. Gigi Nețoiu a subliniat rolul important al televiziunii în informarea corectă a publicului: „Hai, dom’le, să vedem cât mai multe despre cine e, de unde vine, ce a făcut.”

Gigi Nețoiu a mai criticat promisiunile neonorate ale unor politicieni, dând exemplul primarului Nicușor și al altora.

„Acești oportuniști politici și vă dau exemplu pe cine vreți dumneavoastră. Domnul Nicușor a promis, a cerut acum un an și ceva, mandatul, să-și ducă proiectul la sfârșit. După niciun an de zile, la revedere. Domnul Băluță, promite că face după un an, iar mai sus. Domnul Ciucu, dați-mi mie că fac, că dreg, la revedere. Deci, e o chestie care… Asta mi se pare, totuși, incredibil. Dacă ai promis unor oameni, că le faci ceva în sector, de ce îi lași acum, ca să-ți fie ție mai bine” , spune Gigi Nețoiu.

La întrebarea legată de susținerea unui partid, Nețoiu a fost clar și a spus că este independent. Acesta și-a mai  arătat angajamentul de a reprezenta oamenii cu transparență și integritate.

Marius Tucă: „Ați susținut de vreun partid?”

Gigi Nețoiu: „Nu. Eu sunt independent 100%. N-am nicio legătură. Eu n-am nevoie de bani de campanie, n-am nevoie să am obligații. Dacă oamenii cred că pot să-i reprezint, să fac ceva pentru ei, cu o transparentă 100% este decizia lor. Eu mă angajez și promit, că dacă am stabilit ceva împreună cu ei, eu mă țin 100%.”

