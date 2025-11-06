Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor Dan i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a povestit cum a decis să revină în atenția publică și să candideze la Primăria Capitalei, după ce a văzut declarațiile lui Nicușor Dan despre candidatul USR, Cătălin Drulă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică”

Gigi Nețoiu spune că nu intenționa să revină în politică. O declarație a președintelui Nicușor Dan l-a făcut să se răzgândească.

„Nu am avut nici o idee vreodată să mai intru în politică sau în administrație. Și a doua zi văd la televizor, l-a arestat pe Piedone, l-a reținut pe Piedone. A zis Piedone, și văd la televizor: domnul Nicușor l-a ales viitor primar al Capitalei pe domnul Drulă. Și eu zic: Ce, băi, suntem monarhie? Deja ne alegem moștenitorii? Și atunci îi spun soției, vezi că m-am hotărât. Și prietenii mi-au zis: ce îți trebuie ție?”, povestește afaceristul.

„În Dubai se lucrează 24 din 24 de ore. Un bloc se face într-un an”

Invitatul a vorbit și despre trecutul său, cum a fost arestat și ce a făcut în această perioadă. De asemenea, el a evidențiat și modul în care s-a schimbat societatea în ultimii ani.