Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă"

Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”

Alexandra Anton Marinescu
06 nov. 2025, 09:45, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”
Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor Dan i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a povestit cum a decis să revină în atenția publică și să candideze la Primăria Capitalei, după ce a văzut declarațiile lui Nicușor Dan despre candidatul USR, Cătălin Drulă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică”

Gigi Nețoiu spune că nu intenționa să revină în politică. O declarație a președintelui Nicușor Dan l-a făcut să se răzgândească.

„Nu am avut nici o idee vreodată să mai intru în politică sau în administrație. Și a doua zi văd la televizor, l-a arestat pe Piedone, l-a reținut pe Piedone. A zis Piedone, și văd la televizor: domnul Nicușor l-a ales viitor primar al Capitalei pe domnul Drulă. Și eu zic: Ce, băi, suntem monarhie? Deja ne alegem moștenitorii? Și atunci îi spun soției, vezi că m-am hotărât. Și prietenii mi-au zis: ce îți trebuie ție?”, povestește afaceristul.

„În Dubai se lucrează 24 din 24 de ore. Un bloc se face într-un an”

Invitatul a vorbit și despre trecutul său, cum a fost arestat și ce a făcut în această perioadă. De asemenea, el a evidențiat și modul în care s-a schimbat societatea în ultimii ani.

„Am unul mare și unul mic. Am unul de 39 de ani. Și unul mic face 12 acum, pe 4 februarie. Apropo, când m-a arestat domnul Băsescu, avea o lună. El s-a născut pe 4 februarie și pe 4 martie ne-a arestat pe noi. Vă dați seama ce a fost în sufletul meu? Un copil care a avut și probleme de sănătate la rinichi. A fost cea mai grea perioadă, 3-4 luni de zile. Vă dați seama. Și după aia, ușor, am făcut o biserică, am stat în pușcărie, după aia am lucrat la Mircea Dinescu. Foarte mulți oameni au plecat de la țară. Și eu, și dumneavoastră am venit în 80. Dumneavoastră mai târziu că sunteți mai tânăr. Deci în București, cred că 67% sunt veniți oameni plecați de la țară, care știu ce înseamnă greul. De-a lungul secolului, de-a lungul istoriei, pe ce s-a bazat? Pe țărani și pe muncitori, pe clasa muncitoare. Din păcate, țăranii nu mai există, da? Iar oamenii care muncesc, clasa muncitoare, e din ce în ce mai greu. Adică ei au susținut, dacă vreți, această țară prin munca pe care au făcut-o. Și acum eu vă mai spun ceva, apropo de tăierile astea. În Dubai se lucrează 24 din 24 de ore. Da? Un bloc se face într-un an, un an și ceva, lucrează 500 de oameni pe schimburi. Păi, dom’le, de ce să dau eu afară? Eu vreau să dau afară. Păi una să muncească 10, alta să muncească doi.”, afirmă Gigi Nețoiu.

